Autoritățile atrag atenția că lăsarea jarului sau a cărbunilor nestinși în pădure este una dintre cele mai periculoase greșeli. Chiar dacă par stinși, aceștia pot reaprinde vegetația uscată.

O scânteie este suficientă pentru a declanșa un incendiu care se poate extinde rapid și poate distruge suprafețe mari de pădure. Din acest motiv, legislația prevede sancțiuni de până la 2.500 de lei pentru astfel de fapte.

Această sancțiune este legată de regulile generale privind prevenirea incendiilor și protecția mediului, unde neglijența este tratată ca risc major.

În România, folosirea focului deschis, inclusiv pentru grătar, este reglementată în principal de Legea nr. 307/2006.

Aceasta prevede că focul trebuie:

amplasat la distanță sigură față de vegetație și materiale inflamabile

supravegheat permanent

stins complet după utilizare

Nerespectarea acestor reguli poate duce la amenzi între 1.000 și 2.500 de lei, iar dacă focul scapă de sub control, sancțiunile pot crește și mai mult.

În paralel, OUG nr. 92/2021 interzice arderea deșeurilor în natură. Această practică este considerată poluantă și periculoasă și poate atrage amenzi mult mai mari, chiar și de 7.500–15.000 de lei pentru persoane fizice.

Pe lângă regulile generale, există și prevederi specifice pentru activitățile în aer liber, prin Legea nr. 54/2012.

Aceasta stabilește că:

focul poate fi aprins doar în zone special amenajate

focul trebuie supravegheat în permanență

deșeurile trebuie colectate și aruncate în locuri speciale

Amenzile sunt variate și pot ajunge până la 5.000 de lei pentru aprinderea focului în locuri nepermise sau nesupravegherea acestuia .

De asemenea, aruncarea deșeurilor sau a obiectelor aprinse în natură poate fi sancționată separat, în funcție de gravitate.

Pe lângă cărbuni, legislația interzice abandonarea resturilor alimentare, a sticlelor sau a materialelor inflamabile.

Resturile alimentare pot atrage animale și pot crea situații periculoase. Sticla poate reflecta lumina și poate declanșa incendii, iar plasticul și hârtia poluează mediul pe termen lung.

Toate aceste reguli sunt menite să reducă riscurile de incendiu și să protejeze ecosistemele naturale.

Pentru a evita amenzile și pericolele, autoritățile recomandă câteva măsuri esențiale. Cărbunii trebuie stinși complet cu apă sau nisip și verificați înainte de plecare. Focul nu trebuie lăsat nesupravegheat nici măcar pentru scurt timp.

De asemenea, grătarul ar trebui făcut doar în zone special amenajate, iar toate deșeurile trebuie strânse și transportate în locuri autorizate.