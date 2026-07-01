Lege la bloc. Interdicție pentru proprietarii de apartamente și garsoniere. Obiectele care trebuie scoase de pe casa scării

În multe blocuri din România, casa scării a devenit un spațiu de depozitare pentru biciclete, trotinete, cărucioare pentru copii, mobilier sau alte obiecte voluminoase. Deși pentru mulți locatari această soluție pare practică, legislația privind securitatea la incendiu și administrarea condominiilor impune reguli clare privind folosirea spațiilor comune.

În anumite situații, depozitarea acestor bunuri poate reprezenta un pericol pentru evacuarea locatarilor și poate atrage sancțiuni, iar asociațiile de proprietari au obligația de a lua măsuri pentru menținerea căilor de acces libere.

Potrivit normelor privind apărarea împotriva incendiilor, căile de evacuare trebuie să fie menținute permanent libere, astfel încât persoanele aflate în clădire să poată ieși rapid în cazul producerii unui incendiu, cutremur sau altei situații de urgență.

Casa scării, holurile comune și ieșirile din bloc fac parte din aceste căi de evacuare.

Prin urmare, depozitarea unor obiecte precum:

biciclete;

trotinete;

cărucioare pentru copii;

dulapuri;

mobilier;

cutii;

electrocasnice;

alte bunuri voluminoase,

poate crea obstacole și poate pune în pericol siguranța locatarilor.

Chiar dacă obiectele nu blochează complet trecerea, ele pot îngreuna evacuarea sau intervenția echipajelor de pompieri.

În cazul unui incendiu, timpul de evacuare este esențial.

Fumul reduce foarte repede vizibilitatea, iar persoanele aflate în panică pot împiedica sau lovi obiectele lăsate pe casa scării.

În același timp, pompierii trebuie să aibă acces rapid către apartamente și să poată transporta echipamentele de intervenție fără obstacole.

Din acest motiv, normele de securitate la incendiu prevăd că traseele de evacuare trebuie să rămână permanent libere și utilizabile.

Legea nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari stabilește că administratorul și comitetul executiv au obligația de a administra și întreține părțile comune ale condominiului.

În practică, dacă pe casa scării sunt depozitate obiecte care afectează siguranța locatarilor, asociația poate:

solicita proprietarului eliberarea spațiului;

transmite notificări scrise;

adopta reguli privind utilizarea spațiilor comune;

solicita sprijinul autorităților competente atunci când situația nu este remediată.

În schimb, asociația nu poate ridica, confisca sau distruge bunurile proprietarilor fără respectarea procedurilor prevăzute de lege.

Verificarea respectării normelor privind securitatea la incendiu poate fi făcută de autoritățile competente.

Dacă se constată că sunt blocate căile de evacuare sau că nu sunt respectate obligațiile privind apărarea împotriva incendiilor, pot fi aplicate sancțiuni contravenționale și pot fi dispuse măsuri pentru eliberarea imediată a spațiilor comune.

În funcție de gravitatea situației și de prevederile încălcate, amenzile prevăzute de legislația privind apărarea împotriva incendiilor pot ajunge la câteva mii de lei.

Da, dar numai dacă imobilul dispune de spații special amenajate pentru astfel de bunuri și acestea nu afectează căile de evacuare.

În unele blocuri există camere pentru biciclete sau spații comune aprobate de asociația de proprietari, unde pot fi depozitate cărucioare, trotinete sau alte obiecte.

În schimb, simplul fapt că o bicicletă sau un cărucior este lăsat „doar pentru câteva ore” ori că „nu încurcă pe nimeni” nu înlătură obligația legală de a păstra liberă casa scării.

Specialiștii recomandă ca astfel de bunuri să fie depozitate în boxe, spații dedicate sau în interiorul apartamentelor, pentru a evita atât riscurile în caz de incendiu, cât și eventualele sancțiuni aplicate în urma controalelor efectuate de autorități.