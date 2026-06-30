Montarea lifturilor în blocurile vechi primește undă verde. Aproximativ 88.000 de blocuri sunt vizate

Legea privind montarea lifturilor exterioare la blocurile vechi fără ascensor a fost adoptată de Camera Deputaților cu o largă majoritate. Proiectul instituie programul „Lift pentru Viață” și vizează milioane de români care locuiesc în imobile fără lift. Inițiativa prevede implementarea în două etape, începând cu un proiect-pilot desfășurat la nivel național. Autorii proiectului susțin că programul poate beneficia inclusiv de finanțare europeană.

Camera Deputaților a adoptat legea privind montarea lifturilor exterioare la blocurile vechi fără ascensor, prin programul „Lift pentru Viață”. Proiectul legislativ a fost aprobat cu 273 de voturi din totalul celor 292 exprimate, beneficiind de un sprijin parlamentar aproape unanim.

Inițiatorul legii, senatorul PSD Robert Cazanciuc, a afirmat că rezultatul votului confirmă susținerea politică pentru o inițiativă care răspunde unei probleme sociale cu impact major. Potrivit acestuia, aproximativ 3,5 milioane de români locuiesc în prezent în cele aproximativ 88.000 de blocuri construite fără lift.

Actul normativ nu stabilește un termen-limită pentru implementarea programului, ceea ce înseamnă că proiectul va putea fi extins progresiv, în funcție de resursele financiare și de ritmul în care vor fi parcurse etapele administrative și tehnice.

În opinia senatorului, proiectul se aliniază la două dintre prioritățile majore ale viitorului buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034: îmbătrânirea populației și îmbunătățirea accesului la locuințe.

„România are șanse foarte mari să obțină cel puțin un miliard de euro pentru acest program, întrucât demonstrează existența unui cadru legislativ și a voinței de a rezolva o problemă care nu este specifică doar României, ci se regăsește în întreaga Europă”, a declarat Robert Cazanciuc.

Implementarea programului pentru montarea lifturilor va începe printr-o etapă-pilot, care va include câte două blocuri în fiecare județ, ceea ce înseamnă aproximativ 100 de imobile la nivel național. Scopul acestei faze este identificarea și rezolvarea eventualelor probleme juridice și administrative înainte de extinderea proiectului la toate blocurile eligibile.

Potrivit inițiatorului, principala dificultate nu este una de ordin tehnic. Lifturile vor fi amplasate, în cele mai multe cazuri, în exteriorul clădirilor, unde există deja soluții constructive analizate împreună cu arhitecți, ingineri și juriști. Provocarea ține însă de regimul juridic al terenurilor pe care vor fi amplasate instalațiile, acestea fiind, în majoritatea cazurilor, în proprietatea autorităților locale.

Robert Cazanciuc a mai precizat că există disponibilitate inclusiv în actualul exercițiu bugetar european, unde anumite fonduri riscă să rămână neutilizate. În urma discuțiilor purtate la Comisia Europeană, autoritățile europene ar fi încurajat adoptarea rapidă a cadrului legislativ, pentru ca eventualele sume disponibile să poată fi direcționate către acest program.

Estimările realizate împreună cu reprezentanții constructorilor și ai arhitecților indică un cost de aproximativ 50.000 de euro pentru montarea unui lift exterior la fiecare scară de bloc.

Legea stabilește și modul în care vor fi gestionate lifturilor după instalare, precum și regulile aplicabile imobilelor încadrate în clase de risc seismic.

În ceea ce privește terenurile necesare amplasării lifturilor, senatorul a explicat că proiectul a fost conceput astfel încât să acopere toate situațiile posibile. Tocmai de aceea, Ministerul Dezvoltării va analiza, în cadrul etapei-pilot, eventualele probleme întâlnite în fiecare județ înainte ca programul să fie extins la toate cele aproximativ 88.000 de blocuri vizate. Conform estimărilor constructorilor, implementarea completă ar putea dura între 10 și 15 ani.

Proprietatea asupra lifturilor va aparține, în principiu, primăriilor, deoarece acestea vor fi construite pe terenurile aflate în administrarea autorităților locale. În schimb, cheltuielile de exploatare și administrare vor reveni asociațiilor de proprietari.

„Aceste costuri vor fi reduse, întrucât lifturile vor avea un consum energetic foarte mic, estimarea fiind de aproximativ 200-300 de lei pe scară, lunar”, a precizat Robert Cazanciuc.

Referitor la blocurile încadrate în clasa de risc seismic, senatorul a explicat că legea introduce o prevedere distinctă. Aceste imobile vor trebui mai întâi consolidate prin programele dedicate reducerii riscului seismic, după care vor putea beneficia de montarea lifturilor. Dacă soluția tehnică o permite, cele două investiții vor putea fi realizate în același timp.

Potrivit lui Robert Cazanciuc, un proiect-pilot este deja în desfășurare în Sectorul 2 al Capitalei. Acesta a explicat că lifturile nu vor fi lipite de clădire, ci vor fi amplasate la o distanță de câțiva centimetri, soluție stabilită de specialiști pentru a elimina orice risc asupra structurii de rezistență și asupra comportării seismice a imobilelor.