Milioane de români locuiesc în blocuri comuniste, clădiri ridicate între 1945 și 1989, multe dintre ele având peste 50 de ani. Deși sunt considerate relicve ale epocii comuniste, aceste blocuri continuă să fie apreciate pe piața imobiliară, iar prețul apartamentelor nu a scăzut, ci dimpotrivă, a crescut constant în ultimii ani.

În orașele mari precum București, apartamentele din blocuri comuniste pornesc de la 100.000 de euro și pot ajunge chiar la 200.000 de euro, în funcție de zona și starea clădirii. În Cluj-Napoca, Iași sau Constanța, prețurile sunt mai mici, dar în creștere. În orașele mici, lipsa construcțiilor noi după 1990 și migrația populației au menținut cererea ridicată pentru aceste locuințe, menținând astfel prețurile la un nivel constant.

Viitorul acestor clădiri stârnește dezbateri aprinse. Mulți români estimează că blocurile prefabricate pot rezista între 70 și 100 de ani, dar vor necesita reabilitare sau consolidare până în 2050. În cazul în care locatarii nu investesc în modernizare, unele clădiri riscă să ajungă în paragină.

„Blocurile comuniste (în special cele din prefabricate) par că au fost construite cu o durată de viață de aproximativ 70–100 de ani. Prin anul 2050, multe dintre acestea își vor atinge limita duratei de viață și vor trebui reconsolidate sau reconstruite. În condițiile în care doar o parte dintre locatari și-ar permite să investească bani în reconstrucție sau consolidare, mă îndoiesc că se va ajunge la un consens și că problema acestor blocuri va fi ignorată până când acestea vor începe să cadă sau vor rămâne în paragină (cum sunt unele cămine de nefamiliști din zonele mai defavorizate)”, scrie un român pe platforma Reddit.

Seismele reprezintă un factor critic pentru siguranța clădirilor, mai ales în Capitală, însă reabilitarea este adesea mai rentabilă decât demolarea și reconstrucția, potrivit adevarul.ro. Blocurile bine întreținute pot rezista mult mai mult decât perioada de proiectare inițială, în timp ce blocurile lăsate fără întreținere se degradează rapid.

„Reabilitarea este mult mai eficientă ca preț și mai ușor de realizat decât demolarea și reconstruirea”, afirmă un internaut.

În perioada comunistă, România și-a triplat populația urbană, de la 4 milioane în 1948 la peste 12 milioane în 1990. Pentru muncitorii veniți din mediul rural, blocurile comuniste au oferit primele locuințe urbane moderne, iar multe dintre acestea formează și astăzi cartiere întregi, cu spații verzi, alei și infrastructură publică.

Inițial, blocurile erau construite din cărămidă, cu două etaje și acoperiș de țiglă. Începând cu anii ’60, s-a trecut la blocuri prefabricate, cu apartamente mici de 30–40 mp, și mai târziu la blocuri-turn cu mai multe etaje, mai puțin confortabile, dar eficiente din punct de vedere al costurilor.

Avantaje:

Blocurile reabilitate și întreținute pot rezista decenii întregi.

Prețurile apartamentelor continuă să crească, ceea ce le face investiții sigure.

Blocurile sunt integrate în cartiere bine structurate, cu acces la transport și facilități.

Dezavantaje:

Necesită reabilitare periodică pentru a menține siguranța.

Confortul inițial este redus comparativ cu locuințele moderne.

Un cutremur major ar putea expune vulnerabilitățile structurilor mai vechi.

Specialiștii recomandă modernizarea blocurilor comuniste pentru a le crește durabilitatea și confortul. Printre măsurile posibile se numără: izolarea termică, consolidarea structurilor de rezistență, renovarea instalațiilor sanitare și electrice, dar și refacerea fațadelor. Reabilitarea nu doar că prelungește durata de viață a clădirilor, ci crește și valoarea apartamentelor.