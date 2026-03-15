Asociațiile de proprietari din România trebuie să acorde o atenție deosebită managementului angajaților și respectării prevederilor legale privind concediul de odihnă, notează avocatul Gelu Pușcaș pe pagina de Facebook Consultanță Asociații Proprietari.

O decizie recentă a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) clarifică modul în care se compensează concediul neefectuat și poate avea implicații financiare importante pentru asociații.

Pe 9 martie 2026, ICCJ a pronunțat decizia nr. 40/2026, stabilind reguli clare pentru concediul neefectuat:

Termenul de prescripție pentru plata concediilor neefectuate

Angajații pot solicita compensarea în bani a concediului neefectuat până la 3 ani de la încetarea contractului de muncă . Obligația asociației de proprietari

Dacă angajatul nu a avut posibilitatea efectivă de a-și efectua concediul, asociația este obligată să plătească zilele neefectuate. Situația în care angajatul refuză concediul

Dacă angajatul a avut posibilitatea de a merge în concediu, dar a refuzat, dreptul la compensare în bani nu mai există.

Această decizie este obligatorie și se aplică tuturor angajaților asociațiilor de proprietari, inclusiv administratorilor și personalului de întreținere.

Practicile neorganizate sau informale, cum ar fi “lasă că merge și așa”, pot genera costuri suplimentare neașteptate:

Plata simultană a salariului angajatului în concediu și a celui care îl înlocuiește.

Obligația de a compensa ulterior zilele de concediu neefectuate.

Posibilitatea ca fostul angajat să solicite plata concediului chiar și după 3 ani de la încetarea contractului.

Aceste situații pot duce la pierderi financiare pentru asociație și chiar la litigii în instanță.

Pentru a respecta legislația muncii și a evita costuri suplimentare, asociațiile de proprietari trebuie să implementeze proceduri clare pentru gestionarea concediilor: