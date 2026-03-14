Cum „fentează” unii proprietari întreținerea și de ce ajung vecinii să plătească mai mult
O postare a avocatului Gelu Pușcaș, specialist în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii privind administrarea proprietăților, a stârnit discuții în rândul locatarilor de bloc, după ce acesta a enumerat zece metode prin care unii proprietari încearcă să reducă artificial costurile la întreținere.
Mesajul a fost formulat într-un ton ironic, dar ridică o problemă serioasă: micile „șmecherii” din scara blocului nu afectează doar asociația, ci îi obligă pe vecini să suporte diferențele la plată.
Textul publicat pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari” descrie o serie de situații întâlnite frecvent în viața de zi cu zi a comunităților de locatari.
În primul rând, avocatul atrage atenția asupra proprietarilor care „uită” să declare numărul real de persoane ce locuiesc în apartament. Potrivit acestuia, aceștia sunt foarte rapizi când vine vorba de scoaterea temporară de la întreținere, însă, la revenire, amână luni întregi actualizarea datelor.
O altă situație menționată este cea a proprietarilor care își închiriază locuința și devin brusc dezinteresați de obligațiile administrative. În loc să încurajeze chiriașii să declare corect câte persoane locuiesc în imobil, aceștia preferă să „se facă că plouă”. În plus, ar evita și înregistrarea contractului de închiriere, asumându-și riscurile legale.
În continuarea postării, Gelu Pușcaș vorbește despre declarațiile incorecte ale consumului de apă. El ironizează situațiile în care două persoane apar pe lista de plată cu un consum de doar jumătate de metru cub pe lună, un nivel pe care îl consideră aproape imposibil dacă se ține cont de folosirea zilnică a toaletei, spălatul pe mâini sau gătitul. Astfel de cifre ar ridica semne de întrebare și ar sugera că realitatea este „ajustată” pentru a reduce factura.
„Șmecherii” la contoare, repartitoare și instalații
Autorul mai amintește și despre improvizațiile făcute la instalațiile de apă. Unii proprietari ar recurge la un bypass înainte de contor, pentru ca mașina de spălat să funcționeze fără ca apa consumată să fie înregistrată oficial.
În același registru, el face referire și la modul în care repartitoarele de căldură pot deveni sursă de dispute, atunci când locatarii încearcă să le manipuleze sau să reducă artificial unitățile înregistrate.
Potrivit postării, creativitatea nu se oprește aici. Avocatul spune că există numeroase metode prin care unii încearcă să „ciupească” din costurile comune, fie prin intervenții la contoarele de apă, fie prin diverse trucuri tehnice greu de depistat. Fără a intra în detalii, acesta sugerează că imaginația românilor în astfel de situații ar putea rivaliza cu cea din domenii mult mai constructive.
Un alt punct sensibil este folosirea apartamentelor ca puncte de lucru sau sedii pentru activități comerciale. În aceste cazuri, proprietarii ar evita încheierea unor convenții cu asociația, deși clienții folosesc frecvent liftul, intrarea și holurile. De asemenea, ar exista situații în care sunt montate reclame pe fațadă, fără acordul necesar, deși aceasta este considerată parte comună a imobilului.
Debranșări „pe hârtie”, curent furat din spațiile comune și costurile reale pentru vecini
Tot în lista „metodelor ingenioase” apare și alimentarea ilegală cu energie electrică din spațiile comune. Avocatul relatează cazuri în care locatarii ar trage fire de pe casa scării pentru a ilumina propriul apartament sau alte spații, justificând gestul prin creșterea prețului la curent.
În aceeași categorie intră și improvizațiile din boxe, unde unii proprietari ar instala robinete sau țevi necontorizate pentru a avea acces gratuit la apă.
Ultimul punct menționat se referă la situațiile în care un proprietar susține că s-a debranșat de la sistemul centralizat de încălzire, având montată o centrală proprie, dar nu poate prezenta documentele oficiale care să confirme procedura. În lipsa procesului-verbal de debranșare, acesta ar putea continua să beneficieze de anumite servicii fără a plăti corespunzător.
Mesajul lui Gelu Pușcaș subliniază că toate aceste comportamente nu reprezintă, în realitate, o „fentare” a asociației de proprietari, ci a vecinilor. Diferențele rezultate din consumuri nedeclarate sau manipulări ajung să fie împărțite între ceilalți locatari, ceea ce duce la facturi mai mari.
Postarea integrală despre proprietarii și vecinii care încearcă să ocolească regulile
„CUM FENTEAZĂ PROPRIETARUL ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI?
Haideți să vedem care sunt și îndeletnicirile unor proprietari și cum fac, în concret, să fenteze asociația de proprietari. Unii fentează, ceilalți suportă costurile.
1. “Uită” să declare numărul de persoane prezente
Curios este faptul că se cam grăbesc să declare scoaterea de la întreținere dar atunci când revin, subit “uită” câteva luni să declare numărul real de persoane care locuiesc efectiv în apartament.
2. Se face “că plouă” atunci când are chiriași
După ce reușește să-și închirieze apartamentul, devine total dezinteresat de numărul chiriașilor care locuiesc efectiv în imobil și în loc să încurajeze declararea la administrație, se face “că plouă”.
Se face “că plouă” și în ceea ce presupune obligația de a înregistra contractul, dar asta este o altă poveste și și-o asumă domnul proprietar.
3. “Uită” să declare corect citirea la apă
Cum se face, cum se întâmplă că savanții lumii sunt uluiți de cum 2 persoane pot consuma într-o lună 0,5 mc apă rece. Te uiți pe lista de plată și observi 2 persoane prezente și consum de 0,5 sau 1 mc apă rece pe lună și te întrebi dacă învățătoarea a sărit cu time peste aritmetica aia elementară. Vasul de la wc ori cantitatea de apă ori numărul de folosiri pe zi plus spălatul pe mâini și măcar a unui ibric plus pregătitul unui ceai egal eroare.
4. Cum face el, mânca-l-ar tata, un baipas
Și ca să nu înregistreze contorul de apă cum face el proprietarul o legătură cu mașina de spălat înainte de contor. Face el o manțocărie să mai aibă un mic avantaj că doar am trăit în comunism și știm să facem de toate.
5. Cum închide el repartitorul și dă drumul la aragaz
Aici ne dăm seama cum ne plătim sărăcia cu aceste nenorociri de aparate. Nu spun că-i bine sau e rău, că sunt sau nu necesare, dar nasc o grămadă de discuții și probleme. Cum naiba înțelege proprietarul trecerea de la gigacalorie consumată la plătit unități.
6. Cum face el o nefăcută cu repartitorul sau contorul de apă
Nu vă spun că vă dau idei. Dar pot să vă spun că românul are, tată, imaginație căt nici nu-ți imaginezi. Păcat că nu pot patenta minunile. Pentru a mai ciupi el acolo un pic la întreținere.
7. Face punct de lucru sau sediu cu activitate/afișează reclame
Pentru a evita încheierea acelei convenții amărâte cu asociația, uită brusc că traficul către spațiul său presupune folosirea părților comune: folosește liftul, freacă de zeci de ori ușa de la intrare și amortizorul, murdărește holul etc. Pune reclame pe fațadă dar nu zice că acolo este parte comună și poate ar fi onest să încheie acea convenție ca toată lumea să fie în legalitate.
8. Trage el un fir de pe casa scării
Mai auzi la unii că becul din holul apartamentului este alimentat de pe partea comună. A tras omul de pe casa scării un fir la el în casă să-i lumineze propriul apartament. Na, ce să facă și el, dacă s-a scumpit curentul.
9. În boxă, are el o țeavă și un robinet
Are proprietarul o boxă și s-a descurcat să tragă el o țeavă de apă necontorizată ca să spele butoiul de varză sau să aibă el acolo pentru zile negre apă.
10. Zice că are acte pentru debranșare
Profită de lipsa de diligență a președintelui, având montată centrală, dar nu face dovada procesului verbal de debranșare. Are centrală dar merge treaba din robinet și trece pe centralizat, fără costuri.
Să mai spunem și faptul că astfel de atitudini nu duc la fentarea asociației de proprietari ci a vecinilor. Ei vor achita mai mult. Vor achita mai mult exact cu acea diferență “ciupită” prin cele 10 posibilități”, a scris avocatul Gelu Pușcaș pe pagina sa de Facebook.
