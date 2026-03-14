O postare a avocatului Gelu Pușcaș, specialist în dreptul asociațiilor de proprietari și în litigii privind administrarea proprietăților, a stârnit discuții în rândul locatarilor de bloc, după ce acesta a enumerat zece metode prin care unii proprietari încearcă să reducă artificial costurile la întreținere.

Mesajul a fost formulat într-un ton ironic, dar ridică o problemă serioasă: micile „șmecherii” din scara blocului nu afectează doar asociația, ci îi obligă pe vecini să suporte diferențele la plată.

Textul publicat pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari” descrie o serie de situații întâlnite frecvent în viața de zi cu zi a comunităților de locatari.

În primul rând, avocatul atrage atenția asupra proprietarilor care „uită” să declare numărul real de persoane ce locuiesc în apartament. Potrivit acestuia, aceștia sunt foarte rapizi când vine vorba de scoaterea temporară de la întreținere, însă, la revenire, amână luni întregi actualizarea datelor.

O altă situație menționată este cea a proprietarilor care își închiriază locuința și devin brusc dezinteresați de obligațiile administrative. În loc să încurajeze chiriașii să declare corect câte persoane locuiesc în imobil, aceștia preferă să „se facă că plouă”. În plus, ar evita și înregistrarea contractului de închiriere, asumându-și riscurile legale.

În continuarea postării, Gelu Pușcaș vorbește despre declarațiile incorecte ale consumului de apă. El ironizează situațiile în care două persoane apar pe lista de plată cu un consum de doar jumătate de metru cub pe lună, un nivel pe care îl consideră aproape imposibil dacă se ține cont de folosirea zilnică a toaletei, spălatul pe mâini sau gătitul. Astfel de cifre ar ridica semne de întrebare și ar sugera că realitatea este „ajustată” pentru a reduce factura.

Autorul mai amintește și despre improvizațiile făcute la instalațiile de apă. Unii proprietari ar recurge la un bypass înainte de contor, pentru ca mașina de spălat să funcționeze fără ca apa consumată să fie înregistrată oficial.

În același registru, el face referire și la modul în care repartitoarele de căldură pot deveni sursă de dispute, atunci când locatarii încearcă să le manipuleze sau să reducă artificial unitățile înregistrate.

Potrivit postării, creativitatea nu se oprește aici. Avocatul spune că există numeroase metode prin care unii încearcă să „ciupească” din costurile comune, fie prin intervenții la contoarele de apă, fie prin diverse trucuri tehnice greu de depistat. Fără a intra în detalii, acesta sugerează că imaginația românilor în astfel de situații ar putea rivaliza cu cea din domenii mult mai constructive.

Un alt punct sensibil este folosirea apartamentelor ca puncte de lucru sau sedii pentru activități comerciale. În aceste cazuri, proprietarii ar evita încheierea unor convenții cu asociația, deși clienții folosesc frecvent liftul, intrarea și holurile. De asemenea, ar exista situații în care sunt montate reclame pe fațadă, fără acordul necesar, deși aceasta este considerată parte comună a imobilului.

Tot în lista „metodelor ingenioase” apare și alimentarea ilegală cu energie electrică din spațiile comune. Avocatul relatează cazuri în care locatarii ar trage fire de pe casa scării pentru a ilumina propriul apartament sau alte spații, justificând gestul prin creșterea prețului la curent.

În aceeași categorie intră și improvizațiile din boxe, unde unii proprietari ar instala robinete sau țevi necontorizate pentru a avea acces gratuit la apă.

Ultimul punct menționat se referă la situațiile în care un proprietar susține că s-a debranșat de la sistemul centralizat de încălzire, având montată o centrală proprie, dar nu poate prezenta documentele oficiale care să confirme procedura. În lipsa procesului-verbal de debranșare, acesta ar putea continua să beneficieze de anumite servicii fără a plăti corespunzător.

Mesajul lui Gelu Pușcaș subliniază că toate aceste comportamente nu reprezintă, în realitate, o „fentare” a asociației de proprietari, ci a vecinilor. Diferențele rezultate din consumuri nedeclarate sau manipulări ajung să fie împărțite între ceilalți locatari, ceea ce duce la facturi mai mari.