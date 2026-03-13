Prețurile aparatelor de aer condiționat variază foarte mult în funcție de puterea unității, tehnologia folosită, brand și capacitate. Modelele split de apartament, cu putere între 9.000 și 12.000 BTU, potrivite pentru camere de zi sau dormitoare standard, au prețuri în 2026 care încep de la aproximativ 2.100-2.400 lei și pot ajunge până la 5.000-6.000 lei sau mai mult pentru modelele premium ale unor mărci precum Daikin, Mitsubishi sau Samsung.

Sistemele multisplit, care permit climatizarea mai multor camere cu o singură unitate externă, pornesc de la aproximativ 3.800-4.000 lei și pot ajunge la 9.000-10.000 lei, în funcție de configurație și brand.

Există și aparate portabile mai accesibile, însă acestea oferă performanțe mai reduse și nu reprezintă o soluție pe termen lung pentru climatizare eficientă. Astfel, pentru un apartament mediu, bugetul pentru echipament începe de la circa 2.500 lei și poate depăși 10.000 lei pentru sistemele multicamerale.

Montajul corect al aerului condiționat este esențial pentru eficiența și durabilitatea sistemului. Acesta trebuie realizat de o echipă autorizată, pentru a asigura valabilitatea garanției. În 2026, costurile pentru montaj sunt orientative și depind de complexitatea lucrării.

Pentru o unitate split simplă, montajul poate varia între aproximativ 600 lei și 1.200 lei, dacă traseul este scurt și peretele ușor de traversat. În cazul traseelor mai lungi sau al intervențiilor speciale, precum lucrări la fațadă sau suduri, prețul poate crește, iar unele firme percep costuri suplimentare pentru materiale sau operațiuni speciale.

Mulți utilizatori raportează montajuri complete la aproximativ 900 lei pentru unități cu traseu standard și fără lucrări suplimentare. Un montaj profesionist presupune verificarea etanșeității circuitului frigorific, vidarea instalației și testarea funcționării, proceduri care, dacă sunt omise, pot genera costuri suplimentare pe termen lung.

Alți factori care influențează costul total includ capacitatea și eficiența energetică a aparatului, costurile sezoniere și materialele necesare. Aparatele mai mari sau cu clasă energetică superioară, de exemplu A+++ față de A+, au prețuri mai ridicate, însă reduc consumul de energie electrică.

Montajul în timpul verii, când cererea este mare, poate fi mai scump și programările mai greu de obținut, motiv pentru care multe firme recomandă instalarea în lunile mai reci.

De asemenea, pachetele aparat plus montaj nu includ întotdeauna toate materialele necesare, precum tevi suplimentare, console sau izolație, ceea ce poate genera costuri suplimentare. Montajul autorizat oferit de furnizori reputați include, de regulă, garanție și service, oferind siguranță suplimentară pentru utilizatori.