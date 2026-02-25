Noi reguli stricte pentru montarea aparatelor de aer condiționat. Consiliul Local Făgăraș pregătește adoptarea unui regulament privind montarea aparatelor de aer condiționat și a antenelor pe clădiri, menit să reducă impactul vizual și să protejeze fațadele imobilelor. Decizia va fi luată în ședința de plen din 26 februarie, iar noile norme se aplică atât echipamentelor existente, cât și instalațiilor viitoare.

Proprietarii aparatelor de aer condiționat deja instalate au la dispoziție 12 luni pentru remedierea deficiențelor. Aceasta include ascunderea cablurilor vizibile și gestionarea condensului, astfel încât apa să nu mai picure pe fațade sau pe zonele comune.

Regulamentul prevede că noile aparate de aer condiționat trebuie amplasate în spații tehnice dedicate, pe acoperiș sau pe terase necirculabile. În cazuri excepționale, acestea pot fi montate pe fațade secundare, iar fațadele principale sunt permise doar cu avize speciale.

Aparatele trebuie instalate în linie, nu în zig-zag, iar echipamentele situate deasupra ferestrelor vecinilor sau în zone aglomerate trebuie prevăzute cu sisteme de colectare a apei de condens conectate la canalizare. Este strict interzisă montarea pe clădiri monument istoric.

Încălcarea noilor reguli poate atrage amenzi între 500 și 10.000 de lei, precum și sancțiuni complementare, cum ar fi demontarea echipamentelor, refacerea fațadelor sau suspendarea dreptului de utilizare.

De asemenea, antenele și alte echipamente similare vor fi amplasate pe acoperișuri sau în zone mai puțin vizibile, evitând fațadele principale și structurile fragile. Scopul este de a menține estetica urbană și siguranța construcțiilor.

Acest regulament reprezintă un pas important pentru protejarea fațadelor clădirilor, reducerea impactului vizual al echipamentelor de climatizare și menținerea unui aspect urban armonios. Proprietarii de aparate de aer condiționat și antene vor trebui să respecte regulile pentru a evita sancțiunile și a contribui la siguranța și estetica orașului.