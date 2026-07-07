Aerul condiționat îți poate dubla factura la curent. Greșelile pe care mulți români le fac fără să își dea seama

Pe timpul verii, aparatul de aer condiționat devine unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din locuință. De cele mai multe ori însă, consumul ridicat nu este cauzat de aparat în sine, ci de modul în care este utilizat.

Specialiștii atrag atenția că anumite obiceiuri aparent inofensive pot determina funcționarea prelungită a compresorului și, implicit, o creștere semnificativă a consumului de electricitate. O utilizare corectă a aparatului poate reduce costurile fără a afecta confortul termic.

Una dintre cele mai răspândite greșeli este alegerea celei mai mici temperaturi disponibile, de regulă între 16 și 18 grade Celsius, în speranța că încăperea se va răci într-un timp mai scurt.

În realitate, viteza cu care un aparat de aer condiționat răcește o cameră nu este influențată de temperatura selectată din telecomandă, ci de puterea și capacitatea sa de răcire. Atunci când este setată o valoare foarte scăzută, aparatul nu răcește mai rapid, ci doar funcționează mai mult timp la capacitate ridicată pentru a încerca să atingă temperatura dorită.

Specialiștii recomandă, în general, o temperatură cuprinsă între 24 și 26 de grade Celsius, considerată un echilibru între confort și eficiență energetică.

Mulți utilizatori aleg să oprească aparatul de fiecare dată când locuința s-a răcit, pentru a-l reporni doar atunci când temperatura devine din nou ridicată.

În cazul aparatelor moderne cu tehnologie inverter, această strategie nu este întotdeauna cea mai eficientă. Atunci când locuința se încălzește complet, aparatul trebuie să elimine din nou căldura acumulată nu doar în aer, ci și în pereți, podea, mobilier și tavan.

Acest proces solicită compresorul la capacitate mare și determină un consum ridicat de energie. În multe situații, menținerea unei temperaturi constante este mai avantajoasă decât repetarea permanentă a ciclurilor de pornire și oprire.

O altă greșeală frecventă este utilizarea aerului condiționat în timp ce ferestrele sau ușile sunt lăsate deschise.

Aerul rece produs în interior este înlocuit permanent de aerul cald din exterior, iar aparatul încearcă în mod constant să compenseze această pierdere. În aceste condiții, consumul de energie crește considerabil, iar răcirea încăperii devine mai dificilă.

Pentru un randament cât mai bun, încăperea trebuie izolată cât mai bine în timpul funcționării aparatului.

Eficiența energetică depinde și de capacitatea aparatului raportată la suprafața locuinței.

Dacă acesta este prea mic pentru spațiul pe care trebuie să îl răcească, va funcționa aproape permanent la putere maximă fără să reușească atingerea temperaturii dorite.

La polul opus, un aparat supradimensionat răcește rapid aerul, însă nu are timp suficient să reducă umiditatea, ceea ce poate crea disconfort și cicluri frecvente de pornire și oprire.

Alegerea unei puteri adecvate încăperii este unul dintre factorii care influențează direct consumul de energie.

Nu doar aparatul în sine este important, ci și locul în care este montată unitatea exterioară.

Dacă aceasta este amplasată permanent în bătaia soarelui sau într-un spațiu îngust, fără ventilație suficientă, evacuarea căldurii se face mai greu.

În aceste condiții, compresorul trebuie să lucreze mai intens pentru a elimina căldura extrasă din locuință, ceea ce duce la un consum mai mare de electricitate.

Atunci când este posibil, unitatea exterioară ar trebui instalată într-o zonă umbrită și bine aerisită.

Consumul aparatului poate crește și atunci când în locuință sunt utilizate simultan mai multe surse de căldură.

Cuptorul pornit în timpul zilei, electrocasnicele care degajă temperaturi ridicate sau ferestrele expuse direct razelor soarelui obligă sistemul de climatizare să elimine permanent căldura suplimentară produsă în interior.

Reducerea acestor surse poate contribui atât la creșterea confortului, cât și la diminuarea consumului de energie.

Un alt aspect ignorat de mulți utilizatori este întreținerea aparatului.

Filtrele încărcate cu praf reduc circulația aerului și diminuează eficiența schimbului de căldură. Ca urmare, compresorul trebuie să funcționeze mai mult pentru a obține aceeași temperatură.

Producătorii recomandă curățarea periodică a filtrelor și efectuarea unei revizii tehnice înainte de sezonul cald, pentru menținerea randamentului și reducerea consumului de energie.

Pentru un consum cât mai redus, specialiștii recomandă:

setarea temperaturii între 24 și 26°C;

utilizarea funcției Auto sau Sleep , acolo unde aceasta există;

sau , acolo unde aceasta există; evitarea pornirii aparatului doar după ce locuința s-a supraîncălzit;

închiderea ușilor și ferestrelor în timpul funcționării;

folosirea draperiilor sau jaluzelelor pentru limitarea încălzirii încăperilor;

curățarea periodică a filtrelor și întreținerea aparatului.

Respectarea acestor reguli simple poate reduce consumul de electricitate și poate prelungi durata de viață a aparatului de aer condiționat, fără a compromite confortul din locuință.