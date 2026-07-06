Industria auto trece printr-o schimbare majoră. Care sunt provocările fiscale pentru companiile din sector

Industria auto se află într-o perioadă de transformări accelerate, pe fondul tranziției către mașinile electrice, al presiunii asupra costurilor și al reorganizării lanțurilor globale de aprovizionare. Potrivit unui material de opinie semnat de Adelina Bobe, Deloitte România, aceste schimbări au implicații importante și în domeniul prețurilor de transfer, cu impact asupra modului în care sunt distribuite funcțiile, riscurile și profiturile în cadrul grupurilor multinaționale.

Potrivit specialistului Deloitte, prețurile de transfer se bazează pe principiul conform căruia fiecare companie dintr-un grup multinațional trebuie remunerată în funcție de activitățile pe care le desfășoară, activele pe care le utilizează și riscurile pe care și le asumă.

În contextul schimbărilor rapide din industria auto, modelele de afaceri trebuie reevaluate periodic pentru a reflecta realitatea operațională și economică. Apariția unor noi activități de cercetare și dezvoltare, modificarea lanțurilor de creare a valorii sau schimbarea responsabilităților unor entități din grup pot impune revizuirea politicilor de prețuri de transfer.

Aceste aspecte pot influența evaluarea tranzacțiilor dintre companiile aceluiași grup, nivelul profitabilității fiecărei entități și poziția fiscală a grupului în eventualitatea unei inspecții fiscale.

În ultimii ani, industria auto s-a confruntat cu fluctuații importante ale costurilor cu energia, materiile prime și logistica, precum și cu perturbări repetate ale lanțurilor de aprovizionare.

Potrivit analizei, aceste evoluții au afectat profitabilitatea companiilor și au determinat grupurile multinaționale să adopte mecanisme noi pentru gestionarea impactului economic.

Din perspectiva prețurilor de transfer, devine important să fie clarificat cine suportă creșterile de costuri, cine își asumă riscurile generate de întreruperile lanțurilor de aprovizionare, cine stabilește măsurile de reducere a impactului și cine gestionează riscurile economice care generează costurile suplimentare.

În paralel, producătorii de echipamente originale (OEM) continuă să exercite o presiune constantă asupra furnizorilor pentru reducerea costurilor. Renegocierile comerciale și programele de eficientizare influențează direct profitabilitatea companiilor și pot crea diferențe importante între entitățile aceluiași grup.

Analiza Deloitte arată că este important să fie stabilit cine negociază relațiile comerciale cu producătorii auto, cine aprobă concesiile comerciale și cine suportă efectiv impactul reducerilor de preț impuse de aceștia.

Tranziția către automobile electrice este descrisă drept cea mai amplă transformare structurală prin care trece industria auto.

Pe măsură ce bateriile, software-ul și sistemele electronice devin componente esențiale ale vehiculelor moderne, activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare capătă o importanță tot mai mare în cadrul grupurilor internaționale.

În acest context, devine relevant unde sunt dezvoltate tehnologiile-cheie, cine coordonează proiectele de cercetare și dezvoltare, cine le finanțează și cine își asumă riscurile asociate acestor investiții.

Potrivit Deloitte, modificarea lanțului de creare a valorii poate influența contribuția economică a fiecărei entități și poate necesita reevaluarea politicilor de remunerare existente.

Materialul atrage atenția și asupra faptului că reorganizarea lanțurilor de aprovizionare poate conduce la extinderea responsabilităților unor companii locale, inclusiv a celor din România.

Acestea pot prelua atribuții suplimentare în gestionarea relațiilor cu furnizorii, coordonarea unor activități operaționale, optimizarea proceselor sau implementarea unor programe de eficientizare.

Din perspectiva prețurilor de transfer, este important să fie analizat dacă entitatea locală doar aplică deciziile luate la nivelul grupului sau participă efectiv la definirea strategiilor, cine aprobă deciziile-cheie și cine își asumă consecințele economice ale acestora.

Potrivit opiniei semnate de Adelina Bobe, monitorizarea permanentă a modului în care evoluează funcțiile, riscurile și lanțurile de creare a valorii poate ajuta companiile să își susțină politicile de prețuri de transfer și să gestioneze mai eficient eventualele controverse fiscale.