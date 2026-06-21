Schimbarea majoră în industria foie gras: China se apropie de liderul mondial

China se apropie rapid de poziția de lider mondial pe piața foie gras-ului, sector dominat tradițional de Franța, pe fondul unei expansiuni accelerate a producției interne și al unor costuri semnificativ mai reduse. Evoluția industriei chineze începe să modifice echilibrele globale, în timp ce producătorii francezi urmăresc cu atenție ritmul de creștere din Asia, potrivit Reuters.

În localitatea Mengji, din estul Chinei, fermierul Li Fengshan administrează una dintre fermele care au beneficiat direct de cererea în creștere de pe piața internă. Compania Changhao Biotechnology a ajuns anul trecut la o producție de 300 de tone de foie gras, cu planuri de extindere până la 500 de tone în acest an. Diferența față de producătorii francezi rămâne semnificativă, un operator mediu din Franța obținând aproximativ 10 tone pe an.

În ultimul deceniu, foie gras-ul a trecut în China de la statutul de produs de lux la unul consumat pe scară mai largă. Preparatele s-au diversificat, incluzând variante precum orez prăjit cu foie gras, felii crude servite în hotpot sau deserturi modelate în forme de fructe și flori, acoperite cu vin roșu și sos de afine.

Această transformare a consumului a fost însoțită de o scădere a prețurilor în restaurantele chinezești. O porție costă între 30 și 70 de yuani, echivalentul a aproximativ 4–10 dolari, în timp ce în Franța prețurile se situează între 15 și 40 de euro.

Estimările analiștilor din industrie arată că producția Chinei ar fi ajuns la circa 14.000 de tone anul trecut, comparativ cu 2.000 de tone în urmă cu un deceniu. În același timp, Franța a raportat o producție de aproximativ 15.044 de tone în 2025, în scădere cu 3% față de anul anterior. „Este îngrijorător cât de repede se dezvoltă”, a declarat Fabien Chevalier, liderul organizației franceze a producătorilor de foie gras.

Împreună, Franța și China generează peste 80% din producția mondială, în timp ce Ungaria și Bulgaria completează lista principalilor producători europeni.

Deși mai puțin de 5% din producția chineză este exportată în prezent, mai mulți producători își pregătesc intrarea pe piețele externe. Compania Jilin Zhengfang Agriculture & Animal Husbandry, cel mai mare producător chinez de foie gras de rață, are în vedere exporturi către Asia de Sud-Est și Europa în cursul acestui an.

Analiștii consideră că regiunile cu cel mai mare potențial de competiție directă între producătorii chinezi și cei francezi sunt Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est, unde consumul este în creștere, iar influența tradiției culinare franceze este mai redusă.

Extinderea industriei din China este susținută de subvenții consistente. În cazul fermei conduse de Li Fengshan, autoritățile acoperă peste jumătate din costurile pentru infrastructură și vaccinuri. Producătorii chinezi mizează și pe dimensiunea ficatelor obținute. În exploatația lui Li, ficatul de gâscă depășește frecvent un kilogram, iar un exemplar prezentat jurnaliștilor Reuters a ajuns la 2,9 kilograme. În Franța, ficatul utilizat pentru foie gras are de regulă între 500 și 550 de grame la rațe și sub 750 de grame la gâște.

Industria rămâne însă una controversată din cauza metodei de îngrășare forțată a păsărilor, criticată de organizațiile pentru protecția animalelor. Producătorii susțin, în schimb, că rațele și gâștele tolerează acest proces mai bine decât alte specii.

Reuters citează surse din industrie care afirmă că o parte din producția de foie gras din China ar ajunge deja pe piețele externe prin canale neoficiale, inclusiv prin Shenzhen și Hong Kong, fiind declarată sub alte denumiri pentru a ocoli restricțiile vamale. Estimările menționează un volum al acestor fluxuri de aproximativ 10 tone pe lună. În acest context, Franța rămâne în prezent principalul producător global, însă ritmul de creștere al industriei chineze reduce treptat diferența dintre cele două țări.