Luptă pentru bani la Bruxelles: UE discută bugetul uriaș de 2 trilioane de euro

A doua zi a summitului Uniunii Europene este în desfășurare la Bruxelles, iar discuțiile se concentrează aproape exclusiv pe următorul buget multianual al blocului comunitar. Documentul propus de Comisia Europeană este estimat la 2 trilioane de euro și stabilește direcțiile financiare ale Uniunii pentru următorii șapte ani.

Liderii celor 27 de state membre se află în continuare departe de un consens, iar diferențele de poziție rămân semnificative. Dezbaterile sunt marcate de tensiuni între statele care susțin menținerea finanțării pentru agricultură și coeziune și cele care cer o reducere mai consistentă a cheltuielilor. În paralel, agenda oficială a reuniunii include și subiecte precum migrația, urmată de sesiuni dedicate bugetului pe termen lung și unei conferințe de presă programate pentru după-amiază.

Președinția rotativă a Consiliului UE, deținută de Cipru, a avansat o ajustare de 2% a proiectului inițial de buget, echivalentă cu aproximativ 32,8 miliarde de euro. Măsura este descrisă drept o reducere „moderată”, însă reacțiile din interiorul Uniunii sunt divergente.

Pentru statele care susțin păstrarea nivelului actual de finanțare pentru agricultură și fondurile de coeziune, ajustarea este considerată acceptabilă. În schimb, grupul statelor care preferă politici bugetare mai restrictive, consideră că reducerea este insuficientă.

„Această propunere se aruncă la gunoi”, a declarat premierul olandez Rob Jetten la sosirea la reuniune, reflectând poziția mai fermă a contribuabililor neți, care critică structura actuală a planului bugetar.

Dezbaterea de vineri este așteptată să ducă la o intensificare a pozițiilor exprimate de liderii europeni, fiecare parte încercând să își consolideze cererile și condițiile. În ciuda obiectivului comun de a ajunge la un acord final până cel târziu în luna decembrie, distanțele dintre tabere rămân semnificative.

Bugetul pe termen lung al Uniunii Europene rămâne unul dintre cele mai sensibile dosare politice, întrucât implică redistribuirea resurselor între state cu priorități economice diferite. În discuții sunt vizate în mod special domenii precum competitivitatea, apărarea, agricultura și politicile de coeziune.

În acest context, echilibrul dintre contribuțiile nete și beneficiile primite de statele membre continuă să fie un punct central al negocierilor, iar negocierile de la Bruxelles reflectă încă o dată dificultatea de a armoniza interesele divergente.

A doua zi a reuniunii Consiliului European a început cu declarațiile de sosire ale mai multor șefi de stat și de guvern, programate să debuteze în jurul orei 10:00, ora locală. Ulterior, liderii urmează să continue discuțiile pe parcursul întregii zile, cu accent principal pe arhitectura viitorului buget european.

Potrivit programului, sesiunile de lucru includ atât teme economice, cât și strategice, însă bugetul rămâne elementul dominant al agendei. În paralel, discuțiile informale dintre lideri continuă să joace un rol important în conturarea pozițiilor finale.

Reuniunea are loc într-un context în care o parte din atenția publică a fost deja influențată de evoluții externe, inclusiv informații privind deschiderea unor canale de comunicare între președintele Consiliului European, Antonio Costa, și președintele rus Vladimir Putin, la solicitarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.