Dan Diaconescu, în doliu. Fratele prezentatorului TV s-a stins din viață

Moartea fratelui său, Mario Diaconescu, îl aduce pe Dan Diaconescu în fața uneia dintre cele mai grele pierderi din viața sa. Deși a evitat întotdeauna atenția publică, Mario a fost unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai fostului patron OTV și un sprijin important în proiectele sale.

Este doliu în familia lui Dan Diaconescu, după moartea fratelui său, Mario Diaconescu.

Mario s-a stins din viață la vârsta de 60 de ani, în urma unei lupte îndelungate cu cancerul.

Deși a preferat întotdeauna să stea departe de lumina reflectoarelor, Mario a fost implicat în proiectele fratelui său și a avut un rol important în dezvoltarea televiziunilor OTV și DDTV, unde figura inclusiv ca acționar. De-a lungul anilor, publicațiile au relatat că Mario a contribuit la dezvoltarea OTV încă din primii ani ai postului TV și a rămas implicat în afacerile fratelui său chiar și după condamnarea lui, administrând o parte dintre activitățile rămase.

Mario a dus o viață discretă, evitând aparițiile publice și refuzând să vorbească despre familia sa. Potrivit informațiilor apărute de-a lungul timpului în presa națională, Mario era căsătorit și avea un fiu, însă identitatea lor nu a fost făcută publică. Chiar dacă a evitat expunerea mediatică, el a rămas un colaborator apropiat al lui Dan, inclusiv în perioada Partidului Poporului.

Una dintre puținele ocazii în care Mario a fost surprins de camerele de filmat a avut loc în anul 2016, la înmormântarea tatălui său, Nicolae Diaconescu. Atunci, întreaga familie s-a reunit după mai mulți ani, însă Mario a preferat să păstreze distanța față de presă, așa cum făcuse întotdeauna.

Familia Diaconescu mai are un fiu, Nicolae, fratele cel mare al lui Dan. Acesta este inginer la Aerostar Bacău, specializat în mentenanța aeronavelor Boeing 737, și trăiește de mai mulți ani în Scoția, unde lucrează în industria aeronautică. La fel ca Mario, și Nicolae a ales discreția, fiind rareori prezent în spațiul public.

Dan a vorbit în trecut despre frații săi în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, unde le-a lăudat carierele și realizările profesionale. El a evidențiat în special performanțele fratelui său mai mare, pe care îl numește „Dr. Boeing”, și a rememorat momente din copilărie petrecute alături de tatăl lor, aviator, la baza militară de la Deveselu.

„Nu, niciodată. (Nr. Dacă i-a fost rușine fratelui cu el). Fratele mare este asociat afacerilor mele. “Dr Boeing” este geniul nostru din familie. Dacă mă vedeți pe mine sau vi se pare că sunt cel mai deștept, trebuie să aflați că fratele mijlociu este geniul familiei noastre pentru că a avut doar 10 pe linie din clasa 1 până în clasa a-12-a și apoi cei cinci ani de facultate de Aeronave a avut doar 10”, a declarat Dan.

Dan a povestit și despre parcursul profesional al fratelui său mai mare, de la repartiția la fabrica din Bacău până la transferurile în Malta și Scoția. Totodată, el a vorbit despre întâlnirile rare ale familiei, care aveau loc, în general, cu ocazia evenimentelor importante.

„Celălalt frate a rămas tot timpul în România. El a fost un deschizător de drumuri în business, eu m-am apucat să vând fulare în căminele studențești. El, fiind mare, deja vindea bere și alte lucruri specifice capitalismului studențesc din perioada respectivă. Suntem trei frați, eu sunt cel mai mic, automat eu am fost cel mai răsfățat. Tatăl meu avea grijă de noi, de toți cei trei la un loc”, a dezvăluit Dan.

Dan a vorbit și despre influența pe care tatăl lor, aviator de profesie, a avut-o asupra copilăriei celor trei frați. El i-a dus frecvent la baza militară de la Deveselu, unde beneficiau de facilități speciale.