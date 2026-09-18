Doliu în lumea muzicii. A murit compozitorul Duncan Sheik. Câștigătorul premiului Tony avea 56 de ani
SURSA FOTO: Dreamstime - doliu
Compozitorul și muzicianul american Duncan Sheik, cunoscut pentru succesul „Barely Breathing” și pentru musicalul „Spring Awakening”, a murit joi, la vârsta de 56 de ani. Artistul s-a stins la New York în urma unui stop cardiac, potrivit declarației făcute de mama sa, Suzanne Sheik, pentru New York Times.
Duncan Sheik a murit cu câteva zile înainte de premiera celui mai nou musical
Decesul artistului a fost anunțat vineri prin intermediul contului său de Instagram. Cu o zi înainte de deces, echipa sa anunțase că muzicianul se afla în stare gravă.
„Cu profundă tristețe confirmăm moartea lui Duncan Sheik”, se arată în mesajul publicat alături de o fotografie în care artistul apare ținând o chitară.
Sheik a murit cu doar câteva zile înainte de premiera off-Broadway a celui mai nou musical al său, „Memoirs of Amorous Gentlemen”, inspirat dintr-o serie manga bestseller. Decesul a survenit și la scurt timp după anunțarea unei noi reluări off-Broadway a spectacolului „Spring Awakening”.
În mesajul publicat după moartea sa, echipa artistului a amintit contribuția acestuia atât la muzică, cât și la teatru.
„Lumea a pierdut un talent unic și o voce profund influentă în muzică și teatru. De la hitul său nominalizat la premiile Grammy, «Barely Breathing», până la munca sa inovatoare, câștigătoare a premiilor Tony și Grammy, cu musicalul «Spring Awakening», măiestria lui Duncan a atins mulți oameni și lasă o amprentă de neșters asupra peisajului cultural”, se arată în mesaj.
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„Barely Breathing” i-a adus succesul în anii ’90
Născut în New Jersey, Duncan Sheik a crescut într-o familie pasionată de muzică. Bunica sa l-a familiarizat cu pianul încă din copilărie, însă ulterior artistul s-a îndreptat spre chitară, instrument care avea să joace un rol important în cariera sa.
Succesul a venit în 1996, odată cu albumul său de debut, intitulat „Duncan Sheik”. Discul includea piesa „Barely Breathing”, care a ajuns pe locul 16 în clasamentul Billboard Hot 100.
Melodia i-a adus și o nominalizare la premiile Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală pop masculină.
Sheik a continuat să lanseze muzică, iar în 2002 a avut un nou succes, de această dată în zona dance, cu piesa „On a High”, inclusă pe albumul „Daylight”.
„Spring Awakening” i-a adus consacrarea pe Broadway
Dincolo de cariera discografică, Duncan Sheik a devenit o figură importantă a teatrului muzical. A compus pentru producții de pe Broadway și off-Broadway, printre acestea numărându-se și adaptările „American Psycho” și „Because of Winn-Dixie”.
Producția care i-a consolidat însă locul în istoria Broadway-ului a fost „Spring Awakening”. Musicalul a adaptat piesa scrisă în 1891 de dramaturgul german Frank Wedekind și urmărește adolescenți confruntați cu transformările emoționale și fizice ale acestei perioade a vieții.
Spectacolul a avut premiera în 2006 și a contribuit la lansarea carierelor actorilor Lea Michele și Jonathan Groff.
Duncan Sheik a compus muzica, iar versurile au fost scrise de Steven Sater. Producția a câștigat premiul Tony pentru cel mai bun musical, în timp ce Sheik a primit premiile Tony pentru cea mai bună coloană sonoră originală și pentru cele mai bune orchestrații.
În mesajul prin care a fost anunțată moartea sa, apropiații au transmis că artistul va fi amintit atât pentru creațiile sale, cât și pentru rolurile pe care le-a avut în viața personală, ca tată, soț, fiu, frate și prieten.
„Moștenirea sa muzicală va continua să inspire generațiile viitoare”, se arată în mesaj.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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