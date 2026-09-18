ANPC a dat amenzi de peste 750.000 de euro după patru zile de controale. Ce nereguli au fost găsite în magazine

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a anunțat vineri rezultatele unor controale desfășurate la nivel național în perioada 14–18 septembrie 2026. Acțiunile au vizat magazine și operatori din sectorul HoReCa, iar verificările au urmărit siguranța produselor comercializate, respectarea legislației specifice domeniului alimentar și condițiile în care sunt prestate serviciile.

În cele patru zile de controale, comisarii ANPC au verificat peste 1.500 de operatori economici la nivel național. În urma verificărilor, au fost constatate multiple neconformități, pentru care autoritatea a aplicat amenzi și alte măsuri.

În total, ANPC a aplicat 983 de amenzi contravenționale, valoarea acestora depășind 3,78 milioane de lei. Suma este echivalentul a peste 750.000 de euro.

Pe lângă sancțiunile contravenționale, comisarii au aplicat și 663 de avertismente pentru neregulile constatate în timpul controalelor.

Autoritatea a dispus și oprirea definitivă de la comercializare a unor produse neconforme, în valoare de 123.000 de lei. Alte produse, în valoare de 700.000 de lei, au fost oprite temporar de la comercializare.

În cazul unor operatori economici, problemele identificate au dus la măsuri privind prestarea serviciilor. ANPC a dispus oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor în cazul a 17 operatori economici.

„În perioada 14 – 18 septembrie 2026, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a desfășurat acțiuni de control la peste 1500 de operatori economici la nivel național, pentru verificarea siguranței produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor”, au transmis autoritățile.

Printre principalele neconformități identificate în urma controalelor s-au aflat probleme care țin atât de produsele puse la vânzare, cât și de condițiile în care sunt oferite serviciile.

Comisarii ANPC au identificat spații de joacă ce puneau în pericol siguranța utilizatorilor. De asemenea, au fost găsite produse depreciate calitativ, precum și produse neconforme sau expirate.

În cazul unor operatori economici, serviciile erau prestate în spații care nu erau întreținute corespunzător. Controalele au mai scos la iveală agregate care nu erau igienizate corespunzător și pavimente deteriorate. O altă categorie de probleme a vizat spațiile de gătit. ANPC a constatat utilizarea unor ustensile neconforme în aceste spații.

În cazul produselor comercializate au fost identificate și deficiențe privind informațiile oferite consumatorilor. Printre acestea s-a numărat lipsa mențiunilor referitoare la țara de proveniență. De asemenea, pe etichetele unor produse de îmbrăcăminte lipsea traducerea în limba română.