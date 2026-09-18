UE înăsprește regulile pentru exporturile de deșeuri. Doar anumite țări le vor mai putea primi din 2027

Comisia Europeană a publicat proiectul listei cu țările din afara Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) care ar putea continua să importe deșeuri nepericuloase din Uniunea Europeană după 21 mai 2027. Noile reguli urmăresc ca UE să nu mai transfere problemele legate de gestionarea propriilor deșeuri către state care nu dispun de capacitatea necesară pentru tratarea lor în condiții sustenabile.

Noul Regulament privind transferurile de deșeuri, adoptat în 2024, introduce condiții mai stricte pentru exporturile către statele din afara Uniunii Europene.

Începând cu 21 mai 2027, regula generală va fi că UE nu va mai exporta deșeuri către țările care nu fac parte din OCDE.

Vor exista însă excepții. O țară din afara OCDE va putea continua să primească anumite deșeuri nepericuloase dacă solicită în mod explicit acest lucru și demonstrează că dispune de capacitatea necesară pentru a le gestiona într-un mod sustenabil.

Un număr de 32 de țări au transmis astfel de solicitări Comisiei Europene. Executivul comunitar le-a analizat, inclusiv din perspectiva capacității statelor respective de a gestiona deșeurile în condiții corespunzătoare.

Proiectul listei este acum supus consultării publice până pe 16 octombrie. Lista finală a țărilor autorizate să primească deșeuri din UE urmează să fie stabilită până la sfârșitul anului 2026.

Documentul va fi actualizat periodic, cel puțin o dată la doi ani, iar țările care nu sunt incluse vor putea solicita ulterior accesul pe listă.

Separat, Comisia Europeană a publicat o evaluare privind modul în care Turcia gestionează deșeurile din plastic provenite din UE.

Începând cu 21 noiembrie 2026, exporturile de deșeuri din plastic către țările care nu fac parte din OCDE vor fi interzise.

Pentru statele membre OCDE, Comisia trebuie să monitorizeze fluxurile și să evalueze dacă deșeurile importate sunt gestionate într-un mod sigur pentru mediu.

Turcia are o importanță deosebită deoarece este principala destinație din OCDE pentru deșeurile din plastic exportate de Uniunea Europeană. În 2025, UE a trimis către această țară aproximativ 510.000 de tone, dintr-un total de 1,4 milioane de tone exportate.

Evaluarea arată că Turcia și-a consolidat legislația privind gestionarea și importurile de deșeuri din plastic și a luat măsuri pentru îmbunătățirea aplicării regulilor, inclusiv prin controale mai numeroase și amenzi mai mari.

Comisia identifică însă mai multe probleme care necesită clarificări și progrese suplimentare.

Printre acestea se numără lipsa de transparență a datelor privind cantitățile de deșeuri din plastic generate și tratate, precum și efectul deșeurilor importate asupra capacității de gestionare a celor produse în interiorul țării.

Executivul european menționează și informațiile insuficiente privind modul în care legislația este aplicată pentru prevenirea efectelor asupra mediului provocate de deșeurile importate. În plus, sunt semnalate neclarități privind modul de organizare și responsabilitățile în gestionarea deșeurilor din plastic.

Comisia intenționează să discute aceste aspecte cu autoritățile turce și să continue monitorizarea exporturilor europene către această țară.

Dimensiunea problemei este semnificativă. Uniunea Europeană a exportat aproximativ 32 de milioane de tone de deșeuri în 2025, iar aproximativ 40% din această cantitate a ajuns în țări din afara OCDE.

Comisia avertizează că deșeurile europene sunt uneori gestionate în afara UE în condiții de mediu considerabil mai slabe. Situația poate fi problematică în special pentru economiile în curs de dezvoltare, care întâmpină deja dificultăți în gestionarea propriilor deșeuri.

În cazul plasticului, UE generează aproximativ 40 de milioane de tone de deșeuri anual și exportă între un milion și 1,5 milioane de tone.

În 2025, aproximativ jumătate dintre exporturile europene de deșeuri din plastic au ajuns în state OCDE, iar cealaltă jumătate în țări din afara organizației.

După Turcia, principalele destinații au fost Malaysia, cu 276.000 de tone, Indonezia, cu 215.000 de tone, Vietnam, cu 137.000 de tone, și Regatul Unit, cu 108.000 de tone.

Noul Regulament privind transferurile de deșeuri, intrat în vigoare la 20 mai 2024, urmărește ca Uniunea Europeană să își asume o responsabilitate mai mare pentru deșeurile pe care le generează.