Sprijin financiar pentru fermierii afectați de secetă. MADR a anunțat un ajutor de peste 155 de milioane de lei: A fost aprobată hotărârea

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat acordarea unui sprijin financiar de urgență pentru agricultorii afectați de seceta pedologică manifestată în anul 2025. Peste 155 de milioane de lei sunt alocate pentru compensarea parțială a pierderilor înregistrate la culturile de porumb și floarea-soarelui.

În ședința Guvernului din 18 septembrie 2026 a fost aprobată o hotărâre prin care se acordă un sprijin financiar de urgență în agricultură. Măsura este destinată producătorilor agricoli din sectorul vegetal ale căror suprafețe cultivate cu porumb și floarea-soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică manifestată în anul 2025.

Prin acordarea acestui sprijin se urmărește compensarea parțială a pierderilor suferite de fermieri din cauza secetei severe. Totodată, măsura are ca obiectiv asigurarea resurselor necesare pentru continuarea activității agricole, fără distorsionarea pieței sau a concurenței. Schema de sprijin se aplică pe întregul teritoriu al României, potrivit informațiilor publicate de MADR pe Facebook.

„Sprijin financiar de urgență pentru agricultorii afectați de secetă: Peste 155 de milioane de lei alocate pentru culturile de porumb și floarea soarelui. Mai multe detalii în primul comentariu În ședința Guvernului de astăzi, 18 septembrie 2026, a fost aprobată o hotărâre prin care se acordă un sprijin financiar de urgență în agricultură, destinat producătorilor agricoli din sectorul vegetal ale căror suprafețe cultivate cu porumb și floarea soarelui au fost grav afectate de seceta pedologică manifestată în anul 2025”, informează MADR.

Fondurile sunt acordate pentru suprafețele agricole afectate de seceta pedologică în procente cuprinse între minimum 30% și maximum 100%, inclusiv.

Gradul de afectare trebuie să fie atestat prin procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor. Culturile eligibile pentru acordarea ajutorului sunt porumbul și/sau floarea-soarelui.

Sprijinul financiar este în cuantum de până la 333 de lei pe hectar, echivalentul a aproximativ 63 de euro pe hectar.

Valoarea totală a resurselor financiare necesare pentru implementarea schemei de sprijin se ridică la 155.361.520 de lei.

Suma este echivalentul a 29.600.000 de euro, calculat la cursul de 5,2487 lei pentru un euro.

„Astfel, se urmărește compensarea parțială a pierderilor suferite de fermieri din cauza secetei severe și asigurarea resurselor necesare continuării activității agricole, fără a distorsiona piața sau concurența. Fondurile se acordă pentru suprafețele agricole care au fost afectate de seceta pedologică în procente cuprinse între minimum 30% și maximum 100% inclusiv, atestate prin procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor. Schema se aplică pe întregul teritoriu al României, Sprijinul financiar este în cuantum de până la 333 lei/hectar (echivalentul a circa 63 euro/ha), iar culturile eligibile pentru acordarea ajutorului sunt porumbul și/sau floarea soarelui. Resursele financiare totale necesare implementării acestei scheme de sprijin se ridică la 155.361.520 lei (echivalentul a 29.600.000 euro, calculat la cursul de 5,2487 lei/euro)”, a conchis ministerul.

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