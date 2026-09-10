Ajutor de 15 euro pentru fiecare familie de albine. Noua schemă schimbă regulile pentru apicultori

Apicultorii ar putea primi un sprijin de 15 euro pentru fiecare familie de albine, însă noua schemă propusă de parlamentari vine cu reguli diferite. Ajutorul financiar ar urma să fie acordat doar în anul 2026, iar beneficiarii trebuie să dovedească și comercializarea unei cantități minime de miere pentru fiecare familie de albine.

Un nou proiect de lege, semnat de 29 de deputați și senatori, dintre care 27 de la UDMR și doi de la PSD, a fost depus la Senat în primele zile după revenirea parlamentarilor din vacanță. Inițiativa propune o nouă schemă de sprijin financiar pentru crescătorii de albine, la doar câteva luni după intrarea în vigoare a Legii nr. 101 din 24 iunie 2026 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat.

Banii promiși apicultorilor prin legea adoptată în urmă cu doar două luni și jumătate nu pot fi acordați în acest moment, deoarece schema trebuie să primească undă verde din partea Comisiei Europene. În aceste condiții, parlamentarii au propus o altă soluție pentru acordarea sprijinului financiar, cel puțin pentru anul 2026.

Noua inițiativă legislativă păstrează una dintre cele mai importante prevederi din legea aflată deja în vigoare, respectiv acordarea unui sprijin de 15 euro pentru fiecare familie de albine. În rest, însă, regulile sunt schimbate.

Astfel, proiectul nu mai prevede o schemă de ajutor de stat pentru o perioadă de trei ani, respectiv 2026, 2027 și 2028, ci instituie o schemă de ajutor de minimis, valabilă doar pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a noii legi și 31 decembrie 2026.

Potrivit documentului, este instituită o „schemă transparentă de ajutor de minimis”, în baza Regulamentului UE privind ajutoarele de minimis în sectorul agricol. Schema este exceptată de la obligația de notificare prevăzută de legislația europeană.

Prin această schimbare, România nu ar mai trebui să aștepte autorizarea Comisiei Europene pentru a pune schema în aplicare. În același timp, este eliminată perspectiva acordării sprijinului financiar pentru următorii trei ani, prevăzută inițial de legea adoptată în vară.

Perioada în care apicultorii ar putea primi banii este, astfel, redusă considerabil. Conform noului proiect, ajutorul se aplică „începând cu data intrării în vigoare a prezentei și până la data de 31 decembrie 2026 inclusiv”.

Proiectul introduce și o condiție nouă de eligibilitate, care poate reduce numărul beneficiarilor. Legea adoptată deja nu condiționează acordarea sprijinului financiar de obținerea unei anumite cantități de miere comercializate. Noua inițiativă legislativă introduce însă o astfel de cerință.

Mai exact, articolul referitor la eligibilitate prevede că apicultorul trebuie „să facă dovada livrării spre comercializare a minimum 6 kg miere/familie/an”.

Prin urmare, nu va mai fi suficient ca apicultorul să demonstreze că are familiile de albine înscrise în baza națională de date și că stupina este înregistrată sau autorizată sanitar-veterinar. Acesta va trebui să dovedească și că a produs și comercializat o anumită cantitate de miere.

Pragul stabilit prin proiect este de minimum 6 kilograme de miere pentru fiecare familie de albine într-un an. Cantitatea nu este una foarte mare în raport cu producția medie a unui stup, care se situează între 20 și 50 de kilograme de miere pe an. Totuși, producția poate varia în funcție de condiții, de la 10–15 kilograme într-un an slab până la aproximativ 80 de kilograme într-un an bun, în condiții ideale.

Autorii proiectului vorbesc despre dificultățile foarte mari cu care se confruntă în prezent sectorul apicol. Printre problemele menționate se numără mortalitatea ridicată a albinelor, importurile ieftine de miere din afara Uniunii Europene, precum și dificultățile întâmpinate de apicultori în valorificarea producției românești.

Potrivit expunerii de motive, seceta, variațiile de temperatură și reducerea resurselor melifere au dus la creșterea necesarului de hrană suplimentară pentru albine. În același timp, aceste condiții au majorat și costurile suportate de apicultori.

Există însă o contradicție între problemele invocate de autorii proiectului și noua condiție impusă pentru acordarea sprijinului financiar. Deși aceștia arată că producția apicolă a fost afectată tocmai de condițiile meteorologice și de reducerea resurselor melifere, proiectul introduce obligația comercializării a minimum 6 kilograme de miere pentru fiecare familie de albine.

Astfel, pragul de 6 kilograme de miere comercializată, stabilit ca o condiție pentru acordarea banilor de la stat, poate exclude chiar apicultorii care au întâmpinat cele mai mari dificultăți în ceea ce privește producția.

Noul proiect introduce și regulile specifice ajutorului de minimis. Astfel, sprijinul acordat unei întreprinderi sau unei întreprinderi unice nu poate depăși echivalentul în lei a 50.000 de euro pe durata oricărei perioade de trei ani. Prin urmare, apicultorii care au beneficiat deja de alte ajutoare de minimis trebuie să țină cont de plafonul cumulat atunci când solicită noul sprijin.

În același timp, inițiatorii proiectului susțin că măsurile de sprijin existente în prezent nu acoperă cheltuielile cu hrana familiilor de albine și ajung doar la o parte redusă a sectorului apicol.

Potrivit expunerii de motive, din totalul de 37.325 de apicultori, aproximativ 5.000 beneficiază anual de programele existente în prezent. Aceștia dețin în jur de 500.000 de familii de albine. În total, documentul indică 2.224.169 de familii de albine.