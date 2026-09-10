Ilie Bolojan cere sprijin european pentru România. Incidentele cu drone de la Marea Neagră, discutate la Palatul Victoria

Premierul interimar Ilie Bolojan a cerut sprijinul Comisiei Europene pentru implementarea Platformei de Reziliență la Marea Neagră, inițiativă propusă de România pentru întărirea capacității de pregătire și răspuns în fața situațiilor de criză. Solicitarea a fost făcută joi, la Palatul Victoria, în cadrul întâlnirii cu Hadja Lahbib, comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză. Discuțiile au vizat inclusiv incidentele generate de drone în zona Mării Negre și în proximitatea Flancului Estic.

Premierul interimar Ilie Bolojan a primit-o joi, la Palatul Victoria, pe Hadja Lahbib, comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză.

Unul dintre principalele subiecte discutate a fost situația de securitate din regiune și riscurile cu care se confruntă România, în special în contextul incidentelor provocate de drone în zona Mării Negre și în apropierea Flancului Estic.

În acest context, premierul a solicitat sprijinul Comisiei Europene pentru implementarea Platformei de Reziliență la Marea Neagră, inițiativă propusă de România în cadrul noii abordări strategice a Uniunii Europene pentru regiune.

„În acest context, Premierul Bolojan a subliniat nevoia de a acorda o atenţie specială regiunii Mării Negre, solicitând sprijinul Comisiei Europene pentru implementarea Platformei de Rezilienţă la Marea Neagră, propusă de România, în cadrul noii abordări strategice a Uniunii Europene pentru această regiune. Iniţiativa urmăreşte consolidarea cooperării regionale şi a capacităţii de pregătire şi răspuns în faţa situaţiilor de criză şi a noilor tipuri de riscuri”, a transmis Guvernul.

Întâlnirea are loc într-un context în care România se confruntă cu riscuri de securitate generate de războiul din apropierea granițelor sale, inclusiv cu incidente aeriene în zona Mării Negre și în apropierea frontierei.

Discuțiile dintre premier și oficialul european au vizat consolidarea capacității de pregătire și răspuns, întărirea rezilienței la nivel european și rolul României în mecanismele UE de protecție civilă.

„Discuţiile au vizat cooperarea dintre România şi Comisia Europeană în domeniul gestionării situaţiilor de criză, consolidarea capacităţii de pregătire şi răspuns, întărirea rezilienţei europene, precum şi promovarea egalităţii de şanse, incluziunii şi rezilienţei sociale. Un subiect important al întrevederii l-a constituit rolul României în mecanismele europene de protecţie civilă, în contextul actual de securitate”, potrivit Executivului.

Hadja Lahbib a apreciat inițiativa privind Platforma de Reziliență la Marea Neagră și a subliniat necesitatea unei abordări prin care riscurile să fie anticipate.

Comisarul european a anunțat că o evaluare a riscurilor urmează să fie publicată în luna noiembrie.

Comisarul european a mulțumit României pentru participarea la Mecanismul European de Protecție Civilă și pentru mobilizarea de echipe și capacități în situații de urgență din alte state.

Printre intervențiile menționate se numără participarea la operațiunile de stingere a incendiilor de vegetație din Franța, Grecia și Serbia, precum și sprijinul acordat în alte situații de urgență, inclusiv în Fâșia Gaza.

Oficialul european a susținut că este necesară îmbunătățirea comunicării și coordonării dintre statele membre în cazul crizelor, precum și întărirea rolului Centrului de coordonare a răspunsului la situații de urgență al Comisiei Europene.

„România este un exemplu inclusiv în ceea ce priveşte cooperarea civil-militară. Experienţa sa poate fi o sursă de inspiraţie şi un model util pentru dezvoltarea acestor capacităţi la nivel european”, a afirmat Hadja Lahbib.

Premierul interimar a afirmat că România dispune de un sistem integrat și centralizat de intervenție și poate mobiliza rapid forțe atunci când apar situații de urgență.

Ilie Bolojan a amintit și investițiile realizate cu fonduri europene pentru creșterea capacității de intervenție.

„România are un sistem integrat şi centralizat de intervenţie, cu structuri specializate şi având capacitatea de a mobiliza rapid forţele necesare. România a beneficiat, de asemenea, de dotări importante din fonduri europene, iar acest sprijin a contribuit la consolidarea capacităţii noastre de intervenţie. Mulţumim pentru acest sprijin al UE, care ne ajută să fim mai bine pregătiţi pentru situaţii de urgenţă”, a afirmat premierul.

Întâlnirea a vizat și egalitatea de șanse, combaterea discriminării și incluziunea socială.

Au fost abordate măsurile pentru creșterea participării femeilor pe piața muncii, în special în mediul rural, precum și situația comunității rome.

Discuțiile au vizat necesitatea unor politici pentru reducerea decalajelor sociale și îmbunătățirea accesului la educație, locuri de muncă și servicii publice.

La întrevedere au mai participat secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne și șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, precum și Luminița Odobescu, consilier de stat în Cancelaria Prim-Ministrului.