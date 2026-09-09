Alarmă privind banii pentru tratamente. Budăi: Guvernul Minus. Oncologia, pe minus 4 luni. Probleme și la diabet și boli rare

Mai multe programe naționale de sănătate nu ar avea finanțarea necesară pentru a acoperi ultimele luni din 2026, susține fostul ministru al Muncii Marius Budăi. Social-democratul afirmă că situația afectează inclusiv programele de oncologie, diabet, boli cardiovasculare și boli rare și pune problema pe seama imposibilității actualului guvern interimar de a face rectificarea bugetară.

Marius Budăi susține că bugetul aprobat pentru acest an nu acoperă necesarul mai multor programe naționale de sănătate până la sfârșitul lui 2026.

Potrivit cifrelor prezentate de fostul ministru, cea mai dificilă situație ar fi în cazul programului de oncologie, unde necesarul neacoperit ar echivala cu patru luni de finanțare.

În cazul bolilor cardiovasculare, diabetului și programelor destinate copiilor ar lipsi finanțarea pentru câte trei luni. Pentru bolile rare, deficitul ar echivala cu trei luni și jumătate, iar în cazul bolilor neurologice cu o lună.

„Iar cifrele sunt cutremurătoare:

Oncologie: minus 4 luni;

Boli cardiovasculare: minus 3 luni;

Diabet: minus 3 luni;

Programele pentru copii: minus 3 luni;

Boli rare: minus 3,5 luni;

Boli neurologice: minus 1 lună.”

Avertismentul lui Budăi vine în contextul în care ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat miercuri că sistemul sanitar are nevoie de fonduri suplimentare la rectificarea bugetară.

Cseke Attila a precizat că serviciile județene de ambulanță și Unitățile de Primiri Urgențe nu au acoperite toate cheltuielile necesare funcționării până la sfârșitul anului.

Guvernul interimar are puteri limitate și nu poate adopta rectificarea bugetară, motiv pentru care ministrul Sănătății a cerut instalarea rapidă a unui Executiv cu puteri depline.

Marius Budăi susține că această situație riscă să afecteze direct pacienții care depind de programele naționale de sănătate.

„Asta nu mai este o discuție despre Excel-uri, deficit sau procente. În spatele fiecărei luni fără finanțare există un pacient. Un copil. Un părinte. Un om care așteaptă un tratament.”

Fostul ministru lansează și un atac la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe care îl acuză că blocajul privind formarea unui guvern cu puteri depline împiedică realizarea rectificării bugetare.

„Pentru domnul Bolojan, problema pare să fie cine rămâne la guvernare. Pentru pacienți, problema este dacă tratamentul lor mai este finanțat. Pentru a-și păstra funcția de premier demis, domnul Bolojan ține România blocată. Iar nota de plată riscă să fie plătită de cei mai vulnerabili: bolnavii cu afecțiuni grave.”

Budăi își încheie mesajul susținând că lipsa finanțării în sănătate depășește problema indicatorilor bugetari și poate avea consecințe asupra pacienților.