Marius Budăi atacă PNL după prăbușirea investițiilor străine: Explicați-ne de ce România a pierdut banii care trebuiau să rămână și să fie reinvestiți aici

Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru social-democrat, a criticat PNL și modul în care liberalii au explicat scăderea investițiilor străine directe din România în primele șase luni ale anului. Reacția sa vine după ce investițiile străine directe au înregistrat, potrivit datelor invocate de acesta, o scădere de 82%.

Marius Budăi subliniază într-o postare realizată pe Facebook că PNL a încercat să îl apere pe premierul Ilie Bolojan în urma acestei evoluții, argumentând că investitorii străini nu au părăsit România, ci au transferat profiturile către companiile-mamă din străinătate.

Deputatul social-democrat consideră că această explicație nu poate fi prezentată drept o evoluție pozitivă. În opinia sa, scăderea investițiilor cu 82%, în condițiile în care banii care ar fi putut fi reinvestiți în România au fost transferați în afara țării, reprezintă o problemă pentru economia românească.

Marius Budăi afirmă că liberalii omit să menționeze un alt element pe care îl consideră important. Potrivit acestuia, Ilie Bolojan ar fi deschis în luna ianuarie calea pentru această ieșire de capital prin relaxarea regulilor fiscale aplicabile firmelor afiliate.

Deputatul PSD notează că, într-un moment în care România avea nevoie de capital pentru investiții, crearea de locuri de muncă și dezvoltare economică, modificarea regulilor ar fi permis ca o cantitate mai mare de bani să ajungă în afara țării.

„De la PNL citire: Domnul Bolojan nu a pierdut investitorii, doar i-a convins să-și ducă banii acasă! PNL a ieșit să-l apere pe domnul Bolojan după prăbușirea cu 82% a investițiilor străine directe în primele șase luni ale anului. Cică investitorii au rămas, doar banii lor au plecat. Nu știu de ce, dar PNL ne spune că este bine. Și insistă…Liberalii spun că investitorii străini n-au plecat. Au rămas în România, doar că și-au transferat profiturile către firmele-mamă din străinătate. Stați puțin…Deci investițiile au scăzut cu 82%, banii care puteau fi reinvestiți au plecat din țară, iar PNL ne cere să considerăm asta o veste bună? Asta nu mai este explicație. Este chiar procesul-verbal al eșecului. În timp ce PNL caută explicații de zor, uită să spună că exact domnul Bolojan a deschis ușa acestei scurgeri de capital în ianuarie, relaxând regulile fiscale pentru firmele afiliate. Cu alte cuvinte, în timp ce România avea nevoie de bani pentru investiții, locuri de muncă și dezvoltare, domnul Bolojan a găsit o soluție pentru ca mai mulți bani să poată ajunge în afara țării”, a scris acesta pe Facebook.

În acest context, Marius Budăi rezumă situația printr-un lanț de evenimente pe care îl consideră relevant: investițiile străine au scăzut cu 82%, investitorii ar fi rămas în România, însă banii au fost transferați în străinătate, iar PNL susține că premierul Ilie Bolojan nu ar avea nicio problemă în această privință.

„Așadar, după logica PNL: investițiile scad cu 82% → investitorii sunt încă aici → banii pleacă în străinătate → deci domnul Bolojan n-are nicio problemă”, subliniază social-democratul.

Fostul ministru social-democrat a făcut și o paralelă cu pierderea a peste 63.000 de locuri de muncă. El ironizează posibilitatea ca, urmând aceeași logică, situația să fie explicată prin faptul că angajații nu au dispărut, ci doar lucrează în altă parte.

Marius Budăi le cere liberalilor să ofere explicații cu privire la banii care au părăsit România și care, în opinia sa, ar fi trebuit să rămână în țară și să fie reinvestiți. El consideră că simplul fapt că investitorii străini continuă să fie prezenți în România nu este suficient pentru a considera situația una favorabilă.

Deputatul PSD susține că problema trebuie analizată prin prisma capitalului care nu a mai rămas în economia românească pentru a fi reinvestit. În același timp, el acuză PNL că încearcă să prezinte situația într-o lumină favorabilă, deși datele privind scăderea investițiilor indică, în opinia sa, un eșec.

„Extraordinar. În ritmul acesta, pentru cele peste 63.000 de locuri de muncă pierdute explicația este că angajații sunt tot aici, doar că muncesc în altă parte. Domnilor de la PNL, nu ne mai explicați cum n-ați pierdut investitorii. Explicați-ne de ce România a pierdut banii care trebuiau să rămână și să fie reinvestiți aici. investitorii au rămas. Banii au plecat. Iar PNL ne cere să aplaudăm. Uneori, cea mai bună dovadă a unui eșec este explicația celui care încearcă să-l ascundă”, a conchis deputatul.

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