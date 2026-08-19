Peste 100 de comunități din România au restricții de apă. Ministrul Mediului dezvăluie problema ignorată ani la rând

Peste 100 de comunități se confruntă în prezent cu restricții de apă în România, potrivit ministrului interimar al Mediului, Diana Buzoianu. Oficialul a prezentat situația într-o intervenție televizată și a explicat ce măsuri sunt luate pentru creșterea rezervelor de apă. Buzoianu a atras atenția și asupra întârzierilor acumulate în gestionarea secetei, susținând că strategia națională dedicată acestui fenomen este blocată de ani de zile.

Restricțiile de apă afectează în acest moment peste 100 de comunități din țară, situație confirmată de ministrul interimar al Mediului în contextul problemelor provocate de secetă și al presiunii asupra resurselor disponibile.

„Sunt peste 100 de comunități care au restricții de apă în acest moment, în România”, a declarat ministrul interimar al Mediului pentru Antena 3.

Diana Buzoianu a arătat că, de-a lungul timpului, autoritățile au intervenit în principal pentru rezolvarea unor situații punctuale, fără ca România să pună în aplicare o strategie funcțională și de durată pentru gestionarea secetei.

Ministrul interimar al Mediului susține că vulnerabilitatea actuală a României în fața secetei este legată inclusiv de întârzierile acumulate în adoptarea măsurilor necesare pentru protejarea resurselor de apă.

„Mai degrabă au existat comitete pentru situații punctuale, pentru crize punctuale. Avem de ani de zile blocată la sertar strategia de gestionare a secetei din România. De-a lungul anilor, domeniile cele mai afectate de acest fenomen extrem au fost domeniile cele mai reticente la măsurile de protecție a mediului”, a explicat Buzoianu.

Potrivit acesteia, lipsa unei abordări susținute pe termen lung a redus capacitatea țării de a răspunde perioadelor de secetă și de a asigura un acces mai bun la resursele de apă.

Actualul Guvern a direcționat fonduri către lucrări de infrastructură care ar trebui să permită acumularea și menținerea unor rezerve mai mari de apă, potrivit explicațiilor oferite de Diana Buzoianu.

„Am alocat cei mai mulți bani pentru lucrările de infrastructura (…) lucrări necesare pentru a se menține apa, pentru a face lacuri de acumulare, pentru a putea să avem rezervele de apă. (…) Dacă ritmul de anul ăsta era susținut în ultimii 30 de ani, astăzi România ar fi arătat cu totul și cu totul altfel în fața secetei (…) am fi fost mult mai pregătiți și cu un acces la apă mult mai bun. Avem șantiere în număr record pentru baraje, diguri și poduri. Este infrastructura necesară. Mai există și zona de agricultură, care se referă la irigații, dar ca să poți să ai irigații trebuie să ai mai întâi infrastructură critică care îți păstrează apa în zonele respective”, a precizat Buzoianu.

Lucrările menționate de ministrul interimar vizează infrastructura necesară pentru păstrarea apei și crearea rezervelor care pot fi utilizate în perioadele de secetă. Buzoianu a subliniat că sistemele de irigații din agricultură depind, la rândul lor, de existența unei infrastructuri capabile să rețină apa în zonele în care aceasta este necesară.

Ministrul interimar al Mediului a menționat, de asemenea, măsurile referitoare la legea privind mecanismul apei, precum și investițiile destinate lucrărilor la baraje. Aceste proiecte fac parte din intervențiile autorităților pentru consolidarea infrastructurii de apă și pentru reducerea vulnerabilității în perioadele de secetă.