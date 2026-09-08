Diana Buzoianu cere un plan național pentru apă: Doar 61% din populaţie este conectată la canalizare

Ministrul interimar al Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, a prezentat marți, la ExpoApa 2026, principalele probleme ale infrastructurii de apă din România. Potrivit datelor oficiale invocate de ministru, numai 61% din populația rezidentă este conectată la sistemele de canalizare. România se află și într-o procedură de infringement pentru nerespectarea normelor europene privind epurarea apelor uzate urbane. Ministerul a alocat în acest an 1,5 miliarde de lei pentru proiecte de apă și canalizare.

Diana Buzoianu a declarat că gestionarea apei în România trebuie abordată printr-un plan național, deoarece această resursă este esențială, iar infrastructura actuală nu acoperă întreaga populație. Datele oficiale arată că numai 61% dintre rezidenți sunt conectați la sistemele de canalizare, situație care indică amploarea investițiilor încă necesare.

Ministrul interimar al Mediului consideră că apa trebuie tratată drept o misiune națională. Extinderea infrastructurii și creșterea numărului de gospodării racordate rămân principalele obiective pentru reducerea decalajelor existente.

Investițiile realizate în ultimul an au inclus aproximativ 900 de milioane de lei din bugetul național pentru lucrări la baraje, diguri și poldere. Diana Buzoianu a precizat că în 2026 au fost prevăzute alocări record pentru închiderea șantierelor sau pentru avansarea semnificativă a lucrărilor începute în anii anteriori.

Finalizarea investițiilor din PNRR destinate sectorului apei a dus la realizarea a aproximativ 300 de kilometri de rețele pentru distribuția apei. Prin același program au fost construite și peste 900 de kilometri de sisteme de canalizare.

Eficiența proiectelor de infrastructură depinde nu doar de finalizarea lucrărilor, ci și de conectarea efectivă a gospodăriilor din comunitățile beneficiare. Ministrul a arătat că, în numeroase localități, autoritățile nu au luat măsurile necesare pentru a-i încuraja pe locuitori să se racordeze la rețelele construite.

În lipsa unui număr suficient de utilizatori conectați, unele sisteme de apă și canalizare au devenit aproape nefolosibile. Diana Buzoianu a atras astfel atenția asupra responsabilității autorităților locale după încheierea investițiilor.

România se află din 2024 într-o procedură de infringement declanșată de Comisia Europeană pentru nerespectarea Directivei privind epurarea apelor uzate urbane. Problemele semnalate vizează lipsa rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare în localitățile cu peste 10.000 de locuitori.

Pentru proiectele de apă și canalizare a fost alocată în acest an suma record de 1,5 miliarde de lei. Existența procedurii de infringement va reprezenta unul dintre criteriile esențiale folosite la evaluarea dosarelor depuse pentru finanțare.