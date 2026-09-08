România, în contrast cu Europa: ce arată ultimele date despre productivitatea muncii
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Productivitatea muncii în Uniunea Europeană a înregistrat o creștere în al doilea trimestru al anului 2026, în timp ce România s-a numărat printre statele membre în care indicatorul a scăzut. Datele arată o evoluție diferită față de media europeană, atât în funcție de numărul persoanelor angajate, cât și în raport cu numărul orelor lucrate.
România, printre puținele țări UE pe minus: indicatorul urmărit de economiști
În al doilea trimestru din 2026, productivitatea muncii în UE a crescut cu 0,9% calculată pe baza numărului de persoane angajate și cu 0,8% raportată la numărul de ore lucrate, comparativ cu aceeași perioadă din 2025.
În primul trimestru al anului 2026, productivitatea muncii consemnase o creștere de 0,4%, atât raportat la numărul persoanelor angajate, cât și la numărul orelor lucrate, față de primul trimestru al anului precedent.
Indicatorul este calculat prin corelarea produsului intern brut (PIB) cu datele referitoare la ocuparea forței de muncă. Acesta evidențiază producția reală obținută, fie pentru fiecare persoană angajată, fie pentru fiecare oră lucrată.
România, printre statele UE cu scăderi ale productivității
La nivelul statelor membre, Slovenia a raportat cea mai mare creștere a productivității muncii calculată pe baza numărului de persoane. În al doilea trimestru din 2026, indicatorul a avansat cu 4,5% față de al doilea trimestru al anului 2025.
Danemarca s-a situat pe următorul loc, cu o creștere de 3,6%, în timp ce Lituania a înregistrat un avans de 3,5% al productivității muncii pe baza numărului de persoane.
În schimb, trei state membre au raportat scăderi ale productivității muncii calculată prin acest indicator. Irlanda a avut o diminuare de 1,0%, România de 0,8%, iar Italia de 0,4%, comparativ cu al doilea trimestru din 2025.
Situația diferă și atunci când productivitatea este calculată în funcție de numărul de ore lucrate. Slovenia a consemnat din nou cea mai mare creștere, de 5,8%, urmată de Danemarca, cu 3,5%, și Letonia, cu 3,4%.
România, cea mai mare scădere la productivitatea calculată pe ore
Productivitatea muncii calculată pe baza orelor lucrate a scăzut în cinci state membre ale Uniunii Europene în al doilea trimestru din 2026. România a înregistrat cea mai mare diminuare dintre acestea, de 1,2%, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.
Cehia s-a situat pe următoarea poziție în ceea ce privește scăderea productivității raportate la orele lucrate, cu un recul de 0,8%. În Portugalia, indicatorul a coborât cu 0,5%. În Irlanda, productivitatea muncii calculată pe baza numărului de ore lucrate a rămas stabilă în perioada analizată.
La nivelul Uniunii Europene, datele pentru al doilea trimestru al anului 2026 indică, astfel, o creștere a productivității muncii atât atunci când este raportată la numărul persoanelor angajate, cât și atunci când este calculată pe baza orelor lucrate.
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