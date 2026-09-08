Subvenția la motorină, calcul diferit în septembrie. De ce scade suma pe litru

Motorina subvenționată pentru agricultură beneficiază de un buget suplimentat pentru plata fermierilor. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat marți, 8 septembrie, un proiect de Hotărâre de Guvern prin care propune majorarea bugetului alocat schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură.

În paralel cu măsurile destinate sectorului agricol, nivelul rambursării acordate transportatorilor pentru motorina eligibilă se modifică în luna septembrie. Pentru perioada 1–15 septembrie 2026, compensația este de 43 de bani pentru fiecare litru de motorină eligibil alimentat.

Valoarea este mai mică decât rambursarea de 85 de bani pe litru aplicată anterior. Diferența trebuie însă analizată împreună cu reducerea generală a accizei, care se aplică prețului carburantului și de care beneficiază firmele care achiziționează motorină.

Modificarea cuantumului pentru transportatori este prevăzută de HG nr. 690 din 3 septembrie 2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 746 în aceeași zi. Actul normativ modifică schema instituită prin HG nr. 1.094/2025 pentru compensarea parțială a accizei la motorina utilizată de transportatori.

Noua formulă stabilește o legătură directă între ajutorul acordat transportatorilor și facilitatea fiscală aplicată la nivel general. Astfel, pe măsură ce reducerea generală a accizei este mai mare, suma restituită separat pentru fiecare litru de motorină scade.

Mecanismul are ca obiectiv respectarea nivelului minim de impozitare prevăzut de legislația europeană. Ministerul Finanțelor a explicat, în nota de fundamentare, că menținerea rambursării de 85 de bani pe litru, concomitent cu reducerile generale ale accizei cuprinse între 15% și 25%, ar determina coborârea taxării sub pragul obligatoriu.

Pentru prima jumătate a lunii septembrie, reducerea accizei cu 25% este echivalentă cu 701,07 lei la 1.000 de litri, adică aproximativ 70,1 bani pentru fiecare litru. În urma aplicării reducerii, nivelul efectiv al accizei ajunge la 2.103,22 lei pentru 1.000 de litri.

În cazul unei firme care alimentează 10.000 de litri eligibili în perioada respectivă, cele două componente fiscale pot fi evidențiate separat. Economia rezultată din diminuarea accizei este de 7.010,70 lei, iar rambursarea destinată transportatorilor ajunge la 4.300 de lei.

Cele două componente însumează un avantaj fiscal cumulat de 11.310,70 lei, înainte de efectul TVA, raportat la situația în care nu s-ar aplica nici reducerea accizei și nici rambursarea. Calculul presupune transmiterea integrală a reducerii accizei în prețul carburantului, în condițiile în care celelalte componente ale prețului rămân constante.

Suma de 11.310,70 lei nu reprezintă integral bani care sunt virați ulterior firmei. Din această valoare, 4.300 de lei constituie rambursarea acordată prin schemă, în timp ce restul avantajului provine din taxarea mai redusă a carburantului și se reflectă în costul alimentării.

Privită strict prin prisma rambursării, reducerea cuantumului de la 85 de bani la 43 de bani pe litru înseamnă, pentru 10.000 de litri, o sumă restituită cu 4.200 de lei mai mică. Diferența nu poate fi considerată însă, în această comparație izolată, o pierdere netă, deoarece calculul nu include economia obținută simultan prin reducerea generală a accizei.

Raportarea la a doua jumătate a lunii august arată aceeași logică a ajustării. Pentru această perioadă, reducerea accizei a fost de 20%, iar cuantumul rambursării a fost stabilit la un nivel mai ridicat decât cel aplicat în prima jumătate a lunii septembrie.

La aceeași bază de calcul a accizei, diminuarea de 20% reprezintă aproximativ 560,86 lei pentru 1.000 de litri. În cazul unei cantități de 10.000 de litri, diferența dintre cele două perioade rezultă din combinarea economiei realizate prin acciză cu valoarea rambursării acordate separat.

Trecerea de la reducerea accizei de 20% la cea de 25% determină o economie suplimentară din acciză de aproximativ 1.402 lei pentru 10.000 de litri. În același timp, rambursarea separată scade cu 1.400 de lei.

Prin urmare, la această cantitate, avantajul fiscal cumulat rămâne practic la același nivel. Comparația evidențiază modul în care ajustarea cuantumului rambursării este corelată cu reducerea generală a accizei.

Calculul are în vedere efectul fiscal al celor două măsuri și nu fixează valoarea finală a facturii pentru motorină. Costul efectiv al alimentării poate varia și în funcție de cotațiile motorinei, cursul valutar și prețurile stabilite de furnizori.

Pentru alimentările efectuate în august și septembrie 2026 se aplică, de asemenea, cuantumuri diferite ale ajutorului, astfel încât cantitățile eligibile trebuie raportate la perioada în care au fost efectuate. Potrivit precizărilor Ministerului Finanțelor, pentru alimentările realizate între 16 și 31 august 2026 se acordă un ajutor de 57 de bani pe litru, în timp ce pentru alimentările din intervalul 1–15 septembrie 2026 cuantumul este de 43 de bani pe litru.

Schema este administrată de Autoritatea Rutieră Română (ARR). Pentru o cantitate totală de 10.000 de litri eligibili, împărțită în mod egal între cele două intervale, calculul rambursării se face separat pentru fiecare perioadă.

Pentru cei 5.000 de litri alimentați între 16 și 31 august, rambursarea este de 2.850 de lei, calculată prin înmulțirea cantității cu 0,57 lei pe litru. Pentru ceilalți 5.000 de litri, alimentați între 1 și 15 septembrie, suma este de 2.150 de lei, rezultată din aplicarea cuantumului de 0,43 lei pe litru.

În acest exemplu, rambursarea totală ajunge la 5.000 de lei. Aplicarea cotei de 43 de bani pe litru întregii cantități de 10.000 de litri ar conduce la o rambursare de numai 4.300 de lei, cu 700 de lei mai puțin decât suma rezultată prin calcularea separată a celor două perioade.

Pentru bugetele firmelor, diferența dintre cele două componente rămâne importantă: economia fiscală rezultată din reducerea accizei este reflectată în costul alimentării, în timp ce suma aferentă schemei de ajutor este recuperată ulterior prin rambursare. Cele două valori se regăsesc în calculul avantajului fiscal total, dar numai rambursarea reprezintă suma solicitată și recuperată prin schemă.