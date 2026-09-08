BNS cere de urgență o anchetă parlamentară în energie și gaze. Avertisment privind prețurile și aprovizionarea din această iarnă

Blocul Național Sindical (BNS) solicită Parlamentului constituirea de urgență a unei comisii de anchetă care să analizeze situația din sectoarele energiei electrice și gazelor naturale. Sindicaliștii invocă majorarea prețurilor, nivelul de umplere a depozitelor de gaze, întârzierile înregistrate la ANRE și sumele de peste un miliard de euro pe care furnizorii le-ar avea de recuperat de la stat.

Blocul Național Sindical trage un nou semnal de alarmă privind problemele din sectorul energetic și efectele pe care evoluția prețurilor la energie electrică și gaze naturale le-ar putea avea asupra populației și economiei.

Organizația amintește că, pe 18 august, a transmis o scrisoare deschisă președintelui României în legătură cu Legea nr. 171/2026. Actul normativ vizează achiziția de către stat a 49,9 milioane MWh de gaze naturale provenite din proiectul Neptun Deep, în valoare de peste 2,4 miliarde de euro.

Potrivit informațiilor prezentate de BNS, în perioada 2027–2034, statul român ar urma să cumpere gaze de la OMV Petrom la un preț de 48,752 euro/MWh.

Sindicaliștii au solicitat atunci organizarea unei dezbateri privind securitatea energetică a României la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Apelul nostru a rămas fără răspuns”, afirmă BNS.

Blocul Național Sindical amintește că, în urmă cu aproximativ o săptămână, a cerut și convocarea de urgență a conducerii Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Sindicaliștii au solicitat explicații privind întârzierile în autorizarea unor noi capacități de producție și stocare a energiei electrice.

„Nici acest apel nu a primit un răspuns. Între timp, situația se agravează”, susține organizația.

BNS indică, în acest context, evoluția ofertelor de energie pentru consumatori. Organizația amintește că Hidroelectrica a anunțat majorarea, începând din octombrie 2026, a prețului energiei active pentru clienții noi și contractele ajunse la termen, de la 0,45 lei/kWh la 0,515 lei/kWh.

O altă problemă semnalată de BNS privește stocurile de gaze naturale înaintea sezonului rece.

Potrivit organizației sindicale, depozitele de gaze din România sunt umplute în prezent în proporție de aproximativ 73%, în timp ce programul ar prevedea un nivel de 92%.

BNS susține că această situație poate pune presiune asupra prețurilor și ridică semne de întrebare privind securitatea aprovizionării cu gaze în sezonul rece.

Organizația invocă, de asemenea, probleme privind producția de energie, situația Nuclearelectrica și Hidroelectrica, precum și întârzierile ANRE în verificarea documentelor depuse de furnizori.

În unele situații, susține BNS, întârzierile ar fi de ordinul anilor.

Blocul Național Sindical atrage atenția și asupra sumelor pe care furnizorii de energie le-ar avea de recuperat de la stat.

„Sumele pe care furnizorii le au de recuperat de la stat depășesc 1 miliard de euro”, potrivit BNS.

Organizația avertizează asupra riscului ca aceste costuri să fie transferate consumatorilor prin intermediul unor prețuri mai mari, iar furnizorii să încaseze ulterior și sumele datorate de stat.

BNS susține că există și sesizări privind întârzieri de peste șase luni în emiterea unor licențe și autorizații de către ANRE. Mai mult, organizația acuză Autoritatea că ar solicita, în anumite situații, documente care nu sunt prevăzute de reglementările legale.

În acest context, Blocul Național Sindical consideră că Parlamentul trebuie să constituie de urgență o comisie de anchetă privind situația din sectoarele energiei electrice și gazelor naturale.

Comisia ar urma să analizeze capacitatea actuală și viitoare de producție a energiei electrice, impactul asupra pieței și consumatorilor, comportamentul furnizorilor și traderilor și modul în care sunt formate prețurile.

BNS solicită, de asemenea, analizarea protecției acordate consumatorilor vulnerabili, IMM-urilor, consumatorilor industriali și sectorului public, precum și a evoluției prețurilor la energie și gaze și a impactului acestora asupra economiei și populației.

Printre obiectivele cerute pentru eventuala anchetă se numără și verificarea conducerii ANRE în ceea ce privește presupusele abuzuri în eliberarea licențelor și autorizațiilor din domeniul energiei și gazelor naturale și exercitarea atribuțiilor de reglementare și control.

Comisia ar trebui să analizeze și modul în care a fost respectată legislația referitoare la dreptul de preempțiune pentru gazele din Marea Neagră, precum și securitatea aprovizionării cu gaze naturale în această iarnă.

Blocul Național Sindical susține că problemele din sectorul energetic nu mai pot fi gestionate separat, doar în momentul apariției unor crize.

„România nu își mai permite ca problemele din energie să fie tratate punctual, de la o criză la alta. BNS a avertizat. A solicitat explicații. A cerut intervenția instituțiilor statului”, transmite organizația.

BNS cere acum intervenția Parlamentului și declanșarea unei anchete asupra situației din energie și gaze.