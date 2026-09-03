Europa intră în iarnă cu depozitele de gaze la cel mai redus nivel din ultimii 17 ani. Prețurile au urcat deja la maximul ultimilor trei ani

Europa se apropie de sezonul rece cu rezerve de gaze neobișnuit de reduse și cu prețuri în creștere puternică. Depozitele sunt la cel mai scăzut nivel pentru această perioadă a anului de când există date comparabile, respectiv din 2009, iar războiul din Iran complică încercările statelor europene de a-și reface stocurile înainte de iarnă.

Una dintre principalele vulnerabilități ale Europei înaintea sezonului rece este nivelul rezervelor de gaze. Stocurile sunt în prezent cele mai reduse pentru această perioadă a anului din seria de date care începe în 2009.

Situația este importantă deoarece gazele naturale păstrate în depozite acoperă, în mod obișnuit, aproximativ o treime din cererea din lunile reci. Ele oferă astfel o rezervă suplimentară atunci când temperaturile scad și consumul crește puternic.

Problema pentru Europa este că refacerea acestor stocuri devine tot mai costisitoare. Perturbarea aprovizionării globale provocată de războiul din Iran obligă cumpărătorii europeni să concureze mai agresiv pentru transporturile de gaz natural lichefiat (GNL).

Pentru ca navele cu GNL să fie atrase către Europa în locul altor piețe, prețurile europene ar putea fi nevoite să rămână ridicate, transmite Bloomberg.

Efectele tensiunilor de pe piața energiei sunt deja vizibile. Prețurile gazelor din Europa au urcat săptămâna aceasta la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, după un nou val de confruntări în Orientul Mijlociu.

Competiția pentru GNL are însă consecințe și în afara Europei. Țările cu resurse financiare mai reduse riscă să nu mai poată concura pentru aceleași transporturi.

Pakistanul a renunțat la o licitație de urgență pentru cumpărarea de GNL după ce a primit o singură ofertă, la un preț foarte ridicat. În lipsa unor livrări suplimentare imediate, țara ar putea fi nevoită să continue întreruperile programate ale alimentării cu electricitate.

Bangladesh a plătit, la rândul său, cel mai mare preț pentru GNL din aproximativ patru ani, în încercarea de a limita problemele din sistemul energetic.

În Europa, una dintre cele mai sensibile situații este cea a Germaniei, unde depozitele de gaze sunt doar puțin peste jumătate pline.

Italia și alte state europene au făcut progrese mai mari în refacerea rezervelor. În Germania există oficiali care nu anticipează o criză energetică în această iarnă, însă dimensiunea consumului german poate deveni o problemă pentru întreaga regiune.

Dacă Berlinul va fi nevoit să cumpere cantități mari de gaze într-un interval scurt pentru a-și completa rezervele, cererea suplimentară ar putea împinge prețurile în sus și ar putea intensifica concurența dintre statele europene.

Până acum, stimulentele pentru umplerea rapidă a depozitelor au fost reduse. Gazele cu livrare în timpul verii au fost mai scumpe decât contractele pentru iarnă, iar mulți participanți la piață au mizat inițial pe încheierea mai rapidă a războiului din Iran.

Presiunile nu se limitează la piața gazelor. Prețurile motorinei în Europa cresc mult mai repede decât cele ale petrolului brut.

Oferta globală este afectată simultan de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor rusești și de războiul din Iran.

Scumpirea gazelor și a produselor petroliere amplifică, la rândul său, temerile privind inflația. Situația obligă unele dintre cele mai importante bănci centrale ale lumii să ia în calcul inclusiv noi majorări ale dobânzilor.

Pentru Europa, riscul este ca o situație care încă pare gestionabilă înainte de venirea frigului să devină mult mai dificilă și mai costisitoare odată cu creșterea consumului de energie din timpul iernii.