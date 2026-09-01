Ikea reduce prețurile în Europa după doi ani de scădere a veniturilor. Peste 1.500 de produse au fost ieftinite în Germania

Ikea anunță o nouă rundă de reduceri de prețuri în Europa, în încercarea de a stimula cererea într-o perioadă în care consumatorii sunt tot mai precauți cu cheltuielile. Retailerul suedez de mobilă și produse pentru casă va investi în total 1,2 miliarde de euro în reducerea prețurilor, obiectivul fiind atragerea cumpărătorilor cu bugete limitate și creșterea vânzărilor.

Decizia vine după doi ani consecutivi în care veniturile Ikea au scăzut. În același timp, creșterea costurilor locuințelor în numeroase țări europene a redus capacitatea oamenilor de a se muta și a afectat cheltuielile pentru mobilă și produse pentru casă, conform Reuters.

Juvencio Maeztu, directorul general al Ingka, cel mai mare retailer Ikea la nivel mondial, a explicat că presiunea exercitată de costul vieții îi determină pe mulți consumatori să își reducă cheltuielile. Ingka operează magazine Ikea în majoritatea țărilor europene, în cadrul modelului de franciză administrat de Inter Ikea, proprietarul brandului și furnizorul de mobilier.

Germania, cea mai mare piață Ikea în funcție de venituri, se află printre țările în care reducerile sunt aplicate pe scară largă. Retailerul a redus prețurile pentru peste 1.500 de produse.

Printre produsele vizate se află scaunul Poang, al cărui preț a fost redus de la 179 de euro la 119 euro.

În Marea Britanie, Ikea a redus prețul unității de rafturi Kallax de la 60 de lire sterline la 49 de lire sterline. De asemenea, unitatea cu sertare Alex a fost redusă de la 70 de lire sterline la 55 de lire sterline.

Strategia urmărește să facă produsele mai accesibile într-o perioadă în care consumatorii dispun de mai puțini bani pentru achiziții care nu sunt considerate esențiale.

Pentru a putea susține reducerile de prețuri, Ikea urmărește să reducă și costurile de producție și distribuție. Inter Ikea, compania care se ocupă de aprovizionare prin propriile fabrici și prin furnizori terți, analizează costurile încă din etapa de proiectare a produselor.

Unul dintre exemple este gama de dulapuri Pax. Reproiectarea acesteia a permis reducerea costurilor de ambalare cu 70%.

Un alt factor care a contribuit la scăderea costurilor este automatizarea mai extinsă a proceselor. Utilizarea energiei regenerabile a contribuit, de asemenea, la reducerea costurilor.

Europa reprezintă o regiune importantă pentru producția Ikea. Printre principalele țări de aprovizionare ale companiei se află Polonia, Italia, Lituania și Germania.

Strategia de atragere a unor noi clienți nu se limitează la reducerile de prețuri. Din luna ianuarie, Ikea a deschis șapte magazine de dimensiuni mai mici în Europa.

Prin această extindere, compania se îndepărtează parțial de modelul tradițional bazat pe magazine mari, amplasate în afara orașelor.

Noile magazine de dimensiuni reduse sunt parte din încercarea Ikea de a ajunge mai aproape de consumatori și de a atrage clienți noi într-o perioadă în care aceștia sunt mai atenți la cheltuieli.

Inter Ikea a anunțat că și alți francizați ai grupului au acceptat să aplice reduceri de prețuri. Printre aceștia se numără Sarton Group, care operează în Insulele Baleare și Insulele Canare, Mapa în Turcia, Housemarket în Grecia, Cipru și Bulgaria, Miklatorg Group în Islanda și Inter Ikea Retail în Estonia, Letonia și Lituania.

Decizia de a investi 1,2 miliarde de euro în reduceri vine într-un context dificil pentru consumatorii europeni. Costurile ridicate ale locuințelor au redus capacitatea multor persoane de a se muta, iar acest lucru a afectat și cererea pentru mobilă și produse pentru casă.

În același timp, Ikea încearcă să compenseze presiunile asupra consumatorilor prin reducerea prețurilor, dar și prin diminuarea propriilor costuri. Reproiectarea produselor, automatizarea, utilizarea energiei regenerabile și reducerea costurilor de ambalare sunt printre măsurile folosite pentru a face acest lucru posibil.