Patru fabrici Volkswagen din Germania riscă să rămână fără producție după 2030. Gigantul auto nu găsește o soluție viabilă din punct de vedere economic

Volkswagen avertizează că patru dintre unitățile sale de producție din Germania nu au, în prezent, o perspectivă economică viabilă pentru producția care ar urma să înlocuiască modelele fabricate în prezent.

Directorul financiar al companiei, Arno Antlitz, a declarat luni că Volkswagen va face tot posibilul pentru a proteja locurile de muncă din fabricile sale, însă nu există deocamdată un plan viabil pentru producția viitoare la cele patru uzine germane, conform Reuters.

Potrivit lui Antlitz, problema este determinată în principal de diferențele semnificative de costuri dintre fabricile din Germania și alte unități de producție Volkswagen din Europa. Compania nu consideră în acest moment că există o producție care să poată fi realizată în mod rentabil la patru dintre uzinele germane după retragerea treptată a produselor actuale.

Declarația a fost făcută în timpul unei vizite la fabrica Volkswagen din Hanovra, înaintea unei reuniuni a consiliului de administrație programate pentru această săptămână. În cadrul acestei întâlniri sunt așteptate noi discuții privind situația companiei și măsurile necesare pentru reducerea costurilor.

Antlitz a avertizat că, după ce produsele fabricate în prezent vor fi scoase treptat din producție la începutul anilor 2030, Volkswagen nu vede în acest moment o soluție de producție viabilă din punct de vedere economic pentru patru dintre locațiile sale din Germania. Diferențele de costuri față de alte fabrici europene reprezintă principalul obstacol în identificarea unor produse care să poată asigura viitorul acestor unități.

În același timp, conducerea Volkswagen susține că va încerca să protejeze cât mai eficient locurile de muncă existente în cadrul fabricilor afectate. Compania se confruntă însă cu presiuni tot mai mari asupra costurilor, iar lipsa unor planuri de producție pentru perioada de după retragerea actualelor modele ridică semne de întrebare cu privire la viitorul celor patru locații.

Situația vine în contextul eforturilor Volkswagen de a-și reduce costurile și de a-și îmbunătăți competitivitatea. Conducerea companiei a transmis deja angajaților că procesul de reducere a costurilor nu s-a încheiat, iar reuniunea consiliului de administrație din această săptămână va avea loc pe fondul acestor presiuni.