Mihai Fifor, atac dur la adresa lui Dominic Fritz. Liderul PSD Arad îl acuză că se ascunde în spatele Timișoarei: Te-ai cățărat oportunist pe un val și ai ajuns primar

Deputatul social-democrat Mihai Fifor a lansat un atac dur la adresa lui Dominic Fritz, într-un mesaj publicat pe Facebook. Fifor a făcut referire la Revoluția din Decembrie 1989, la istoria Timișoarei și la situația juridică a lui Fritz, acuzându-l pe acesta că își transformă propria problemă într-un pretins atac la adresa orașului.

Liderul PSD Arad și-a început mesajul prin a pune sub semnul întrebării legătura lui Dominic Fritz cu Timișoara în contextul Revoluției din 1989. Deputatul a amintit că, la 16 decembrie 1989, colegi și prieteni ai săi au fost închiși după ce au avut curajul să iasă din cămine și să se ridice împotriva regimului comunist.

Fifor a făcut referire în mesajul publicat pe Facebook și la oamenii care au fost împușcați pe scările Catedralei din Timișoara, precum și la victimele represiunii din orașul care avea să devină unul dintre simbolurile libertății României.

Potrivit deputatului PSD, Dominic Fritz avea aproape șase ani în decembrie 1989 și se afla în Germania de Vest, într-un stat liber și democratic, în timp ce oamenii din Timișoara își riscau viața pentru libertatea pe care Fritz o avea deja.

Liderul PSD Arad a extins această critică și la perioada de după Revoluție. El a susținut că Fritz se afla tot în Germania în anii în care Timișoara își plângea morții, încerca să afle cine a tras în timpul evenimentelor din decembrie și cine trebuia să răspundă pentru victime.

Fifor a amintit și de lupta pentru Punctul 8 al Proclamației de la Timișoara și de protestele prin care locuitorii orașului au continuat să susțină idealurile pentru care oamenii muriseră în decembrie 1989. Deputatul social-democrat a făcut apoi referire la anul 2003, când Dominic Fritz a apărut în România.

„Unde erai, Dominic Fritz, când colegii noștri, prietenii noștri erau închiși la Popa Șapcă pentru că, în 16 decembrie 1989, avuseseră curajul să iasă din cămine și să se ridice împotriva unui regim criminal? Unde erai când oamenii mureau împușcați pe scările Catedralei? Unde erai când se trăgea în oameni în orașul care avea să devină simbolul libertății României? Știm unde erai. Aveai aproape șase ani și erai bine-mersi în Germania de Vest, într-o țară liberă și democratică, în timp ce la Timișoara oameni mureau luptând cu demnitate pentru libertatea pe care tu o aveai deja. Și unde erai în toți anii frământați de după Revoluție, Fritz? Unde erai când Timișoara își plângea morții, când încerca să afle cine a tras și cine trebuie să răspundă? Unde erai când Timișoara lupta pentru Punctul 8 al Proclamației de la Timișoara, când oamenii acestui oraș continuau să iasă în stradă pentru idealurile pentru care se murise în Decembrie?

Tot în Germania. Pentru ca apoi, să apari miraculos, în 2003, ca să ne „salvezi”? Ce glumă sinistră”, a subliniat Mihai Fifor în mesajul publicat pe Facebook.

Mihai Fifor a subliniat apoi că Dominic Fritz nu are dreptul să vorbească în numele Timișoarei și că nu poate revendica simbolurile și memoria orașului pentru propria carieră politică.

Deputatul a susținut că Fritz a ajuns primar folosindu-se oportunist de un val politic, dar a subliniat că Timișoara are o istorie mult mai veche decât mandatul actualului edil și că identitatea orașului nu poate fi confundată cu cea a unui primar.

În acest context, Fifor a insistat asupra ideii că Dominic Fritz nu reprezintă Timișoara în ansamblul său.

„Cum îți permiți tu, astăzi, să vii să spui că cineva în țara asta face o „lege anti-Timișoara”? Ce știi tu despre Timișoara, Fritz? Ce știi despre sacrificiul acestui oraș, despre memoria lui, despre oamenii lui? Ce știi tu în afară de propaganda ieftină și de felul în care ai învățat să folosești simbolurile Timișoarei pentru propria ta carieră politică?

Te-ai cățărat oportunist pe un val și ai ajuns primar. Foarte bine. Dar Timișoara nu începe cu tine și nu se termină cu tine. Și, mai ales, tu NU ești Timișoara!

Spui că legea care îți încetează mandatul pentru că, ce să vezi, ai încălcat legea țării care te-a primit și te-a onorat cu cetățenia este un „scuipat” pe voturile timișorenilor? Dar tu ce ai făcut cu voturile lor, Fritz?

I-ai mințit pe timișoreni. Le-ai promis corectitudine, integritate, respect pentru lege. Le-ai cerut încrederea spunându-le că tu reprezinți un alt fel de a face politică. Și tocmai tu ai fost cel care a încălcat legea pe care pretindeai că o aperi.

Așa că nu legea „scuipă” pe voturile timișorenilor, Fritz. Tu ai scuipat pe voturile lor. În clipa în care le-ai cerut încrederea în numele corectitudinii și integrității, iar apoi ai încălcat legea, tu ai fost cel care a nesocotit încrederea oamenilor care te-au votat. Nu România. Nu Parlamentul. Nu legea. Tu. Asumă-ți! Și suportă consecințele!

Nu transforma propria răspundere într-o ofensă adusă Timișoarei și nu-i folosi pe timișoreni drept scut pentru a te apăra de consecințele propriilor fapte”, a mai scris liderul social-democrat.

O parte importantă a mesajului lui Mihai Fifor a fost dedicată jurământului depus de Dominic Fritz. Deputatul a amintit că Fritz a jurat credință României, devotament față de patrie și poporul român, precum și respectarea Constituției și a legilor României. De asemenea, Fritz a jurat să fie un bun român.

„Ai cerut voturi în numele integrității și acum te aperi de consecințele propriei încălcări a legii invocând tocmai voturile celor care te-au ales. Asta ce este, Fritz? Dubla ta măsură ce este? Ipocrizia ta ce este? Fritz, ai încălcat legea în această țară. Nu o spunem noi. O spun două instanțe din țara căreia i-ai jurat credință. Și tocmai aici este enormitatea discursului tău: în loc să răspunzi pentru propriile fapte, te ascunzi în spatele Timișoarei. Îți transformi propria situație juridică într-un atac asupra unui oraș întreg. Îți transformi funcția într-un scut și Timișoara într-un argument de apărare personală”, a mai scris Mihai Fifor.

În finalul mesajului, Mihai Fifor și-a invocat propria experiență din timpul Revoluției din 1989 și al evenimentelor din 1990. Deputatul a precizat că a fost în stradă atât în 1989, cât și în 1990, și că unii dintre prietenii săi au fost uciși la Timișoara.

„NU! NU tu ești Timișoara, Fritz. Ai jurat credință României. Ai jurat să fii devotat patriei și poporului român. Ai jurat să respecți Constituția și legile României. Ai jurat să fii un bun român. Și ai jurat strâmb. Pentru că atunci când ai depus acel jurământ știai că ai încălcat legea. Iar acum vii și spui că legea care produce consecințe pentru tine este „anti-Timișoara”. Fritz, ești o rușine pentru Timișoara și pentru țara asta. Și ți-o spune unul care a fost în stradă în ’89. Și în ’90. Unul ai cărui prieteni au fost uciși la Timișoara. Unul care știe că Timișoara înseamnă infinit mai mult decât un primar vremelnic și propaganda lui mârșavă. Nu tu ești Timișoara, Fritz! Bagă bine la cap lucrul ăsta!!!”, a conchis acesta.

Mesajul poate fi vizualizat aici.