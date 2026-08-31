Românii au plătit direct aproape 24 de miliarde de lei pentru sănătate. Cheltuielile sistemului au depășit 108 miliarde de lei

Sistemul de sănătate din România a înregistrat în 2024 cheltuieli curente de peste 108 miliarde de lei, în creștere cu 18,3% față de anul precedent. Peste trei sferturi din bani au provenit din fonduri publice, însă populația a suportat direct 22% din totalul cheltuielilor, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În anul 2024, cheltuielile curente pentru sănătate au ajuns la 108,362 miliarde de lei, fiind cu 18,3% mai mari decât în 2023.

Cea mai importantă sursă de finanțare a sectorului sanitar a fost reprezentată de fondurile de securitate socială. Prin intermediul asigurărilor sociale au fost finanțate servicii medicale în valoare de 68,31 miliarde de lei, reprezentând 63,1% din totalul cheltuielilor curente pentru sănătate.

Suma a fost cu 20,5% mai mare decât cea înregistrată în anul precedent. În total, fondurile publice au acoperit 77,3% din cheltuielile sistemului de sănătate.

O parte importantă a costurilor a fost suportată direct de populație. Plățile directe ale gospodăriilor pentru servicii și bunuri medicale s-au ridicat la 23,816 miliarde de lei și au reprezentat 22% din totalul cheltuielilor curente pentru sănătate.

Contribuția directă a administrației publice centrale și locale a fost de 15,428 miliarde de lei, respectiv 14,2% din total.

Companiile private de asigurări, instituțiile fără scop lucrativ și unitățile economice care oferă servicii medicale angajaților au reprezentat împreună 0,7% din finanțare, echivalentul a 806,1 milioane de lei.

Cele mai mari cheltuieli, raportate la serviciile medicale oferite populației, au fost cele pentru serviciile curative. Acestea au ajuns la 58,986 miliarde de lei, reprezentând 54,4% din total și fiind cu 18,6% mai mari decât în 2023.

Din această sumă, 43,34 miliarde de lei au fost cheltuite pentru servicii curative acordate pacienților internați, în regim de internare continuă sau de zi.

Alte 15,437 miliarde de lei au fost destinate serviciilor curative în regim ambulatoriu, iar pentru serviciile curative de îngrijire la domiciliu au fost cheltuite 208,2 milioane de lei.

O altă categorie importantă este cea a medicamentelor și bunurilor medicale. Pentru medicamente prescrise sau neprescrise, dispozitive terapeutice și alte bunuri medicale au fost cheltuite 29,158 miliarde de lei.

Suma reprezintă 26,9% din totalul cheltuielilor curente pentru sănătate și este cu 15,8% mai mare decât în anul precedent.

Serviciile medicale de recuperare au reprezentat 2,2% din cheltuieli, respectiv 2,382 miliarde de lei, iar serviciile de îngrijire pe termen lung au însumat 5,817 miliarde de lei, echivalentul a 5,4% din total.

Pentru serviciile medicale de laborator, diagnosticare imagistică, ambulanță și transportul pacienților au fost cheltuite 6,648 miliarde de lei, reprezentând 6,1% din total.

Alte 1,250 miliarde de lei au fost alocate categoriei „alte servicii medicale”, care include, printre altele, servicii acordate pacienților români în străinătate.

Activitățile de conducere, administrare și finanțare a sistemului de sănătate au generat cheltuieli de 2,884 miliarde de lei, respectiv 2,7% din total.

Pentru serviciile de prevenție, care includ prevenirea bolilor transmisibile, diagnosticarea unor boli grave, depistarea și prevenirea bolilor și serviciile de imunizare, au fost cheltuite 1,233 miliarde de lei. Acestea au reprezentat 1,1% din totalul cheltuielilor curente pentru sănătate.

În funcție de tipul furnizorului, cea mai mare sumă a fost destinată spitalelor. Cheltuielile aferente acestora au ajuns la 46,050 miliarde de lei, în creștere cu 15% față de 2023. Spitalele au concentrat 42,5% din totalul cheltuielilor curente pentru sănătate.

După spitale, cele mai mari sume au mers către furnizorii de medicamente și bunuri medicale vândute direct populației, inclusiv farmacii și puncte farmaceutice, pentru care s-au înregistrat 29,140 miliarde de lei.

Furnizorilor de servicii medicale ambulatorii le-au revenit 19,209 miliarde de lei, iar pentru serviciile medicale de urgență, transportul pacienților, serviciile de laborator și diagnosticarea imagistică au fost înregistrate 6,640 miliarde de lei, potrivit INS