Cutremur în România, în ultima zi din august. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a petrecut. Anunț INCDFP

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 s-a produs luni dimineață în România. Seismul a fost înregistrat în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, la o adâncime de 98 de kilometri, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs luni, 31 august, la ora 07:12, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, și a avut magnitudinea 3,4.

Potrivit datelor INCDFP, cutremurul a avut loc la o adâncime de 98 de kilometri.

Seismul s-a produs în apropierea mai multor orașe, la 30 de kilometri sud de Focșani, 67 de kilometri sud de Brașov, 79 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 85 de kilometri sud de Bârlad și 90 de kilometri sud de Bacău.

Cutremurul de luni vine după o serie de mișcări seismice înregistrate în România în cursul lunii august.

Unul dintre cele mai importante s-a produs pe 25 august, la ora 04:56, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Evaluarea automată inițială a indicat o magnitudine de 4,5 și o adâncime de 140 de kilometri. În urma revizuirii datelor, INCDFP a stabilit magnitudinea la 4,4 și adâncimea la 145,2 kilometri. Intensitatea a fost III.

Seismul din 25 august s-a produs la aproximativ 57 de kilometri sud de Focșani și Sfântu-Gheorghe, 62 de kilometri sud de Buzău, 65 de kilometri est de Brașov și 83 de kilometri nord-est de Ploiești.

O altă mișcare seismică importantă a fost înregistrată pe 11 august, la ora 20:21, tot în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Și în acest caz, evaluarea automată inițială indica o magnitudine de 4,5 și o adâncime de 140 de kilometri. Ulterior, INCDFP a revizuit magnitudinea la 4,3 și adâncimea la 133,2 kilometri. Intensitatea seismului a fost III.

Cutremurul s-a produs la 55 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe, 56 de kilometri est de Brașov, 59 de kilometri sud de Buzău, 69 de kilometri nord de Ploiești, 70 de kilometri sud de Focșani și 96 de kilometri nord-est de Târgoviște.

Astfel, cutremurul de 3,4 înregistrat luni dimineață încheie luna august cu o nouă mișcare seismică produsă în zona Vrancea.

Da, poți completa știrea foarte bine cu o casetă/intertitlu util pentru cititori:

În timpul unui cutremur, persoanele aflate în interiorul unei clădiri nu ar trebui să încerce să fugă afară în timpul mișcării seismice. Recomandarea este să se adăpostească și să își protejeze capul, evitând ferestrele și obiectele care se pot desprinde sau răsturna. INCDFP recomandă principiul „apleacă-te, acoperă-te și ține-te” de un obiect solid.

Dacă există o masă solidă în apropiere, aceasta poate oferi protecție împotriva obiectelor care cad. Oamenii trebuie să stea departe de ferestre, mobilier înalt sau alte obiecte care se pot răsturna.

Persoanele surprinse de cutremur în aer liber trebuie să se îndepărteze de clădiri, stâlpi și cabluri electrice și să își protejeze capul.

În cazul celor aflați la volan, recomandarea este oprirea mașinii într-un loc sigur, departe de poduri și tuneluri, și rămânerea în autoturism până când mișcarea seismică încetează.

După seism trebuie verificate eventualele răni și acordat primul ajutor atunci când este necesar. De asemenea, populația trebuie să urmărească informațiile transmise de autorități și să fie pregătită pentru eventuale replici.

Pentru situațiile de urgență este recomandată și pregătirea din timp a unor provizii de bază. Kitul ar trebui să includă apă pentru cel puțin trei zile, alimente neperisabile, lanternă și baterii, trusă de prim ajutor, fluier și copii ale documentelor importante.