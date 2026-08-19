Două cutremure într-un interval scurt. Seismul a fost localizat în apropierea mai multor orașe din România

Două cutremure, cu magnitudini de 3,3 și 2,9, s-au produs în ultimele 12 ore în județele Vrancea și Buzău, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Primul seism a avut magnitudinea de 3,3 și s-a produs la ora 23:58, în județul Vrancea. Cutremurul a avut loc la o adâncime de 133,3 kilometri, iar seismul a fost localizat în apropierea mai multor orașe din zona de sud-est și centru a țării.

Potrivit datelor INCDFP, seismul s-a produs la 47 de kilometri sud de Focșani, la 63 de kilometri sud de Buzău și la 64 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe. Alte distanțe indicate de institut sunt de 75 de kilometri est de Brașov și 93 de kilometri nord-est de Ploiești.

Cel de-al doilea cutremur a fost înregistrat la ora 2:28, în județul Buzău, și a avut magnitudinea de 2,9. Acesta s-a produs la o adâncime de 142,3 kilometri, potrivit informațiilor seismologice publicate de INCDFP.

Cutremurul a fost localizat la 57 de kilometri sud de Focșani și la 59 de kilometri sud de Buzău. De asemenea, acesta s-a produs la 59 de kilometri sud-est de Sfântu-Gheorghe și la 66 de kilometri est de Brașov.

Localizarea indicată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului arată că seismul s-a produs la 81 de kilometri nord-est de Ploiești. Datele publicate de institut precizează atât magnitudinea, cât și adâncimea la care a avut loc mișcarea seismică.

„În ziua de 19 August 2026, la ora 02:28:10 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adâncimea de 142.3 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 57km S de Focsani, 59km S de Buzau, 59km SE de Sfantu-Gheorghe, 66km E de Brasov, 81km NE de Ploiesti”, se arată în avertizarea publicată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

De la începutul lunii august, în România au fost înregistrate 19 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2,2 și 4,3. Datele centralizate pentru această perioadă includ seisme produse în mai multe zone seismice ale țării.

Cel mai important cutremur produs în România de la începutul anului a avut magnitudinea de 4,5. Seismul a avut loc pe 26 februarie, în județul Vrancea. Cele două cutremure înregistrate în ultimele 12 ore au avut magnitudini mai mici decât seismul din 26 februarie. Primul dintre cele două seisme recente a avut magnitudinea 3,3, iar cel de-al doilea a fost de 2,9.

Seismele au avut loc la adâncimi de peste 130 de kilometri, respectiv 133,3 kilometri pentru cutremurul din Vrancea și 142,3 kilometri pentru cel din Buzău. Localizările comunicate de INCDFP indică zona seismică Vrancea pentru seismul produs la ora 2:28.

Datele privind ora, magnitudinea, adâncimea și localizarea cutremurelor sunt cele publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.