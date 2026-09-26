Cutremur puternic în ziua de sâmbătă, 26 septembrie. Unde a avut loc seismul de magnitudine 6,6

Un cutremur cu magnitudinea 6,6 s-a produs sâmbătă în apele din apropierea Noii Caledonii, insulă din Pacific aflată sub administrația Franței, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

Seismul a fost înregistrat la o adâncime de 10 kilometri, echivalentul a aproximativ 6,21 mile, conform datelor publicate de Serviciul Geologic al Statelor Unite (USGS).

Inițial, USGS a înregistrat cutremurul cu magnitudinea 7 și la o adâncime de 17,1 kilometri. Ulterior, agenția americană a revizuit datele și a indicat o magnitudine de 6,6, precum și o adâncime de 10 kilometri.

Cutremurul s-a produs în apele din apropierea Noii Caledonii, în Oceanul Pacific.

Sistemul de Avertizare pentru Tsunami al Statelor Unite a transmis că seismul nu reprezintă o amenințare de tsunami pentru Hawaii, Guam, Insulele Mariane de Nord sau Samoa Americană.

Zona Noii Caledonii și a Insulelor Loyalty este cunoscută pentru activitatea sa seismică. Studiile geologice arată că regiunea se află într-un context tectonic complex, în apropierea zonei în care placa australiană se deplasează spre nord-est și intră în relație de subducție cu placa Pacificului în zona arcului Vanuatu. Activitatea tectonică este concentrată atât în apropierea limitei dintre plăci, cât și în scoarța plăcii australiene.

Istoria recentă a regiunii include mai multe cutremure de magnitudine mare. Un exemplu este seismul cu magnitudinea 7 produs în noiembrie 2017, în apropierea Noii Caledonii. USGS a arătat atunci că regiunea Insulelor Loyalty era foarte activă seismic și că, în perioada de aproximativ un secol anterioară acelui eveniment, în raza de 250 de kilometri fuseseră înregistrate alte 21 de cutremure cu magnitudinea de cel puțin 7. Cel mai puternic dintre acestea a avut magnitudinea 8,1 și s-a produs în septembrie 1920.

Un alt eveniment important a avut loc în decembrie 2018, când un cutremur cu magnitudinea 7,5 s-a produs în apropiere de Maré, una dintre Insulele Loyalty. Cercetările asupra acelui seism arată că zona de la contactul dintre creasta Loyalty și zona de subducție Vanuatu este foarte activă tectonic, fiind caracterizată de convergența plăcilor australiene și pacifice.

Activitatea seismică a continuat și în 2026. În luna iulie a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea 6,2 la sud-est de Insulele Loyalty, la o adâncime de aproximativ 25 de kilometri.