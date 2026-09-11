Cutremur în sudul Libanului. Seismul a fost raportat după exploziile masive desfășurate de Israel pe dealul Ali Taher

Un cutremur cu magnitudinea 4,1 a fost înregistrat în sudul Libanului, potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS). Seismul a fost raportat după explozii masive produse în zonă, în contextul în care Israelul a anunțat desfășurarea unor explozii de amploare pe dealul Ali Taher din sudul Libanului.

Jurnaliștii AFP aflați în zonă au relatat că o explozie puternică a provocat trepidații. În același timp, Ministerul israelian al Apărării a publicat imagini în care pot fi observate mingi de foc de mari dimensiuni care s-au ridicat spre cer.

În urma exploziilor raportate pe dealul Ali Taher, în sudul Libanului, USGS a înregistrat un seism cu magnitudinea de 4,1. Evenimentul seismic a fost consemnat după detonările de amploare efectuate în zonă, notează L’Orient-Le Jour.

Israelul a indicat că a desfășurat explozii masive pe dealul Ali Taher. Acestea au fost însoțite de deflagrații puternice, ale căror efecte au fost resimțite sub forma unor trepidații, potrivit jurnaliștilor AFP.

„Armata israeliană a distrus astăzi infrastructurile subterane ale organizaţiei teroriste Hezbollah de pe creasta Ali Taher, finalizând astfel stabilirea zonei de securitate în sudul Libanului. Este vorba despre o infrastructură teroristă strategică construită pe parcursul a două decenii, cu finanţare şi planificare iraniană”, au indicat premierul israelian Benjamin Netanyahu şi Israel Katz într-un comunicat.

Imaginile publicate de Ministerul israelian al Apărării surprind explozii care au generat mingi de foc uriașe ce s-au ridicat în aer.

„Stăteam jos şi totul s-a zguduit. A fost un miros de praf de puşcă ars, am tresărit”, a povestit pentru AFP un locuitor din sudul Libanului.

Israelul a transmis că Hezbollah săpase tuneluri în acest sector, permiţându-i să lanseze drone şi rachete împotriva poziţiilor militare israeliene din sudul Libanului, precum şi asupra nordului Israelului de cealaltă parte a frontierei.