Cutremur în sudul Libanului. Seismul a fost raportat după exploziile masive desfășurate de Israel pe dealul Ali Taher
SURSA FOTO: Dreamstime/Seismograf, cutremur, seism
Un cutremur cu magnitudinea 4,1 a fost înregistrat în sudul Libanului, potrivit Serviciului de prospectare geologică al Statelor Unite (USGS). Seismul a fost raportat după explozii masive produse în zonă, în contextul în care Israelul a anunțat desfășurarea unor explozii de amploare pe dealul Ali Taher din sudul Libanului.
Un cutremur cu magnitudinea 4,1 a fost înregistrat în sudul Libanului
Jurnaliștii AFP aflați în zonă au relatat că o explozie puternică a provocat trepidații. În același timp, Ministerul israelian al Apărării a publicat imagini în care pot fi observate mingi de foc de mari dimensiuni care s-au ridicat spre cer.
În urma exploziilor raportate pe dealul Ali Taher, în sudul Libanului, USGS a înregistrat un seism cu magnitudinea de 4,1. Evenimentul seismic a fost consemnat după detonările de amploare efectuate în zonă, notează L’Orient-Le Jour.
Israelul a indicat că a desfășurat explozii masive pe dealul Ali Taher. Acestea au fost însoțite de deflagrații puternice, ale căror efecte au fost resimțite sub forma unor trepidații, potrivit jurnaliștilor AFP.
„Armata israeliană a distrus astăzi infrastructurile subterane ale organizaţiei teroriste Hezbollah de pe creasta Ali Taher, finalizând astfel stabilirea zonei de securitate în sudul Libanului. Este vorba despre o infrastructură teroristă strategică construită pe parcursul a două decenii, cu finanţare şi planificare iraniană”, au indicat premierul israelian Benjamin Netanyahu şi Israel Katz într-un comunicat.
Exploziile au generat mingi de foc uriașe ce s-au ridicat în aer
Imaginile publicate de Ministerul israelian al Apărării surprind explozii care au generat mingi de foc uriașe ce s-au ridicat în aer.
„Stăteam jos şi totul s-a zguduit. A fost un miros de praf de puşcă ars, am tresărit”, a povestit pentru AFP un locuitor din sudul Libanului.
Israelul a transmis că Hezbollah săpase tuneluri în acest sector, permiţându-i să lanseze drone şi rachete împotriva poziţiilor militare israeliene din sudul Libanului, precum şi asupra nordului Israelului de cealaltă parte a frontierei.
„Un complex de comandă centrală aparţinând unităţii Badr a Hezbollah se afla în cadrul acestor infrastructuri subterane, incluzând (…) depozite de arme şi spaţii de locuit care le permiteau teroriştilor să gestioneze operaţiunile de luptă şi să rămână sub pământ pentru perioade lungi de timp”, a transmis armata într-un comunicat.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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