Prețul petrolului Brent, referința globală, a scăzut cu aproape 1%, ajungând la 98,50 dolari pe baril, în timp ce petrolul tranzacționat în SUA s-a ieftinit cu 1,2%, până la 93,60 dolari.

Piețele asiatice au înregistrat, de asemenea, ușoare scăderi vineri dimineață, după creșterile din cursul săptămânii: indicele Nikkei 225 din Japonia a coborât cu 0,8%, iar Kospi din Coreea de Sud cu 0,3%.

Evoluțiile vin în contextul intrării în vigoare a unui armistițiu de 10 zile între Liban și Israel și al declarațiilor președintelui SUA, Donald Trump, care a sugerat posibile discuții cu Iranul în weekend, alimentând speranțele unei detensionări regionale. Potrivit Reuters, conflictul cu Iranul, început la 28 februarie, a provocat pierderi umane semnificative și a contribuit la volatilitatea prețurilor petrolului.

„S-ar putea să fi fost o zi istorică pentru Liban. Se întâmplă lucruri bune!!!", a scris el într-o postare pe Truth Social.

„S-ar putea să fi fost o zi istorică pentru Liban. Se întâmplă lucruri bune!!!”, a scris el într-o postare pe Truth Social.

Într-o postare anterioară, acesta și-a exprimat speranța ca Hezbollah să acționeze responsabil și corect în această perioadă, adăugând că „trebuie, în sfârșit, să avem PACE!”.

Donald Trump a declarat că o nouă rundă de discuții între Statele Unite și Iran ar putea avea loc în weekend, ceea ce a alimentat optimismul privind o posibilă detensionare a conflictului, potrivit Reuters.

Donald Trump a declarat că Iranul ar fi propus să renunțe la dezvoltarea armelor nucleare pentru o perioadă de peste 20 de ani, în contextul în care programul nuclear al Teheranului a rămas un punct central de blocaj în negocierile recente de la Islamabad.

El a afirmat, de asemenea, că este posibil ca un acord cu Iranul să fie aproape de finalizare, precizând în fața reporterilor de la Casa Albă că evoluțiile vor deveni clare în perioada următoare.

În cazul în care armistițiul dintre Liban și Israel ar deschide drumul către un acord mai amplu cu Iranul, acest lucru ar reprezenta un succes important pentru administrația americană, în contextul eforturilor de limitare a programului nuclear iranian și a tensiunilor din regiune.

Între timp, în Liban, intrarea în vigoare a armistițiului a fost marcată în unele zone din Beirut prin focuri de armă și lansări de rachete trase în semn de sărbătoare.