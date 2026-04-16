Prețurile petrolului au intrat pe scădere joi, pe măsură ce investitorii au evaluat posibilitatea unui acord între Washington și Teheran, scenariu care ar putea limita riscul unor noi perturbări severe în aprovizionarea globală cu energie. Primele reacții din piață au venit pe fondul speranțelor că dialogul diplomatic ar putea reduce presiunea din regiune și ar putea tempera volatilitatea ultimelor săptămâni.

În tranzacțiile de dimineață, cotația Brent a coborât la 94,49 dolari pe baril, în timp ce petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a ajuns la 90,59 dolari pe baril, potrivit informațiilor Reuters citate în piață. Ulterior, prețurile și-au redus din pierderi, semn că investitorii rămân prudenți și nu consideră încă rezolvat riscul geopolitic din zonă. Reuters nota că, ulterior în aceeași zi, Brent revenise în jurul a 95,02 dolari, iar WTI la 91,73 dolari pe baril.

Miza reală a negocierilor depășește cadrul strict diplomatic. Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, fiind coridor pentru aproximativ 20% din transporturile globale de petrol și gaze. Orice restricție, amenințare militară sau incertitudine privind circulația navelor în această zonă se transmite aproape imediat în prețurile internaționale ale țițeiului.

Potrivit informațiilor apărute din surse iraniene, Teheranul ar fi propus reluarea traficului maritim prin sectorul controlat de Oman al Strâmtorii Ormuz. Totuși, rămân multe necunoscute: nu este clar dacă autoritățile iraniene ar accepta înlăturarea eventualelor mine din zonă și nici dacă toate vasele comerciale, inclusiv cele asociate Israelului, ar putea circula fără restricții. Tocmai aceste necunoscute explică de ce scăderea prețurilor a fost limitată și de ce piața rămâne foarte atentă la fiecare declarație oficială.

Un alt element care a influențat sentimentul din piață este perspectiva reluării contactelor diplomatice. Casa Albă a transmis că există discuții pozitive privind o posibilă nouă rundă de negocieri, iar Pakistanul este menționat ca posibil loc de desfășurare al acestora. Reuters a relatat că rundele anterioare nu au produs un rezultat concret, însă canalul diplomatic a rămas deschis.

În paralel, șeful Statului Major al armatei pakistaneze s-a deplasat la Teheran, într-un demers de mediere menit să prevină reaprinderea conflictului. Pentru piață, acest tip de semnal contează: chiar și în lipsa unui acord final, simpla continuare a dialogului poate reduce presiunea speculativă din cotații, cel puțin pe termen scurt.

În același timp, semnalele de detensionare sunt însoțite de o linie dură din partea Washingtonului. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a anunțat că Statele Unite nu vor mai prelungi derogările care permiteau, temporar, cumpărarea de petrol iranian și rusesc fără sancțiuni. Reuters a precizat că derogarea pentru petrolul iranian expiră pe 19 aprilie, iar relaxarea similară privind petrolul rusesc încetează, de asemenea, în aceste zile.

Această decizie transmite pieței un mesaj dublu: pe de o parte, Washingtonul spune că susține dialogul; pe de altă parte, își păstrează instrumentele de presiune economică și este pregătit să înăsprească sancțiunile dacă nu obține cooperare din partea Teheranului. Din acest motiv, traderii nu tratează eventualele discuții drept o garanție a stabilizării rapide a fluxurilor de țiței.

De ce piața nu s-a liniștit complet, deși petrolul a scăzut

Deși reacția inițială a fost una de scădere, investitorii rămân sceptici în privința unei normalizări rapide. Reuters arată că există în continuare dubii serioase că negocierile americano-iraniene pot produce, pe termen scurt, o soluție capabilă să elimine perturbările din Strâmtoarea Ormuz. În plus, analiștii avertizează că întârzierile în reluarea fluxurilor normale de petrol pot menține un risc de preț ridicat pe tot parcursul anului.

Barclays a avertizat recent că întârzierea revenirii fluxurilor prin Ormuz poate crea presiuni suplimentare peste prognoza sa de 85 de dolari pe baril pentru Brent, iar Goldman Sachs a vorbit despre riscuri în ambele direcții pentru piața petrolului în 2026. Cu alte cuvinte, actuala corecție a cotațiilor nu înseamnă că pericolul a dispărut, ci doar că piața încearcă să prețuiască o șansă mai mare de dialog diplomatic.

Pentru consumatori și pentru economiile dependente de importuri energetice, orice scădere a petrolului este urmărită atent, deoarece poate influența ulterior costurile la carburanți și inflația. Totuși, evoluția de acum trebuie privită cu prudență. Atâta vreme cât nu există un acord clar între SUA și Iran și cât timp circulația prin Ormuz rămâne vulnerabilă, piața petrolului va continua să reacționeze brusc la orice informație nouă.

În acest moment, cheia rămâne aceeași: reluarea în condiții sigure a traficului prin Strâmtoarea Ormuz și clarificarea raportului dintre negocierile diplomatice și sancțiunile americane. Până atunci, scăderea de joi este mai degrabă un semnal de respiro decât dovada unei stabilizări reale și durabile a pieței petroliere.