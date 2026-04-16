Redeschiderea rafinăriei Petrotel din Ploiești revine în prim-planul sectorului energetic, fiind prezentată drept o mișcare strategică pentru consolidarea producției interne de carburanți. Cu toate acestea, dincolo de mesajele optimiste, impactul asupra prețurilor la pompă este mai nuanțat și depinde de o serie complexă de factori economici și geopolitici.

Într-un articol publicat în cotidianul.ro, expertul Dumitru Chisăliță spune că, în ciuda așteptărilor publice, efectele imediate asupra prețurilor benzinei și motorinei vor fi limitate. În primele luni după reluarea activității, piața nu va resimți schimbări semnificative la pompă. Motivul este simplu: prețurile carburanților din România sunt puternic corelate cu evoluțiile internaționale ale petrolului și cu structura fiscală internă.

Pe termen mediu și lung însă, creșterea capacității de rafinare internă poate genera un efect pozitiv. Nu vorbim despre scăderi spectaculoase, ci mai degrabă despre o stabilizare a prețurilor și eventuale reduceri moderate, estimate la câteva zeci de bani pe litru. Practic, rafinăria poate contribui la limitarea creșterilor în perioade de volatilitate externă.

„Aș vrea să spun că ideea este bună, este o idee salutară. Este păcat că această idee vine, totuși, într-un moment de criză. Chiar dacă pe termen scurt, adică următoarele trei luni de zile, nu cred că va avea neapărat o influență hotărâtoare în ceea ce privește prețul la pompă. Dar, într-o perspectivă post două luni, trei luni de zile, impactul va fi unul pozitiv pentru România, dar și pentru țările din jur, vorbesc în special țările din zona est-europeană și sud-est-europeană. Cred că putem să discutăm de o situație care să meargă la câțiva zeci de bani”, spune Dumitru Chisăliță, pentru Cotidianul.

Acesta mai spunecă unul dintre cele mai relevante beneficii ale redeschiderii Petrotel este creșterea gradului de autonomie energetică. O producție internă mai mare înseamnă o dependență mai redusă de importuri și o capacitate mai bună de a gestiona șocurile externe.

În contextul tensiunilor geopolitice și al riscurilor din lanțurile globale de aprovizionare, o rafinărie funcțională acționează ca un mecanism de protecție pentru piața locală. Astfel, chiar dacă apar creșteri ale cotațiilor internaționale sau blocaje logistice, impactul asupra consumatorilor poate fi amortizat.

„Problema foarte importantă pe care o văd eu aici este identificarea surselor de țiței. Trebuie să spunem că Petrotelul funcționează cu un anumit tip de țiței, un anumit conținut de sulf, adică nu se poate folosi absolut orice țiței care există în lume în această rafinărie. Trebuie să existe o compatibilitate între tipul țițeiului și tehnologia care există acolo. Și cred că asta va fi cea mai mare provocare, identificarea acelui țiței, identificarea disponibilității acelui țiței și, practic, contractarea și aducerea în țară”, adaugă Dumitru Chisăliță.

Chiar și cu Petrotel în funcțiune, există mai multe variabile care vor continua să influențeze decisiv prețurile:

cotațiile petrolului pe piețele internaționale

nivelul accizelor și al TVA

costurile de transport și asigurare

disponibilitatea infrastructurii logistice

evoluțiile geopolitice

Aceste elemente pot anula sau diminua avantajele unei producții interne mai mari, motiv pentru care efectele asupra prețului final rămân limitate.

Una dintre cele mai sensibile probleme este aprovizionarea cu țiței. Rafinăria Petrotel este proiectată să proceseze anumite tipuri de petrol, cu caracteristici specifice, în special în ceea ce privește conținutul de sulf.

În condițiile sancțiunilor internaționale și ale schimbărilor din piața globală, identificarea unor surse alternative compatibile devine o provocare strategică. Nu este vorba doar despre găsirea țițeiului potrivit, ci și despre asigurarea unui flux constant, esențial pentru funcționarea continuă a instalațiilor.

Un alt factor important este nivelul tehnologic al rafinăriei. Deși a trecut prin procese de modernizare, Petrotel nu operează la aceleași standarde de eficiență ca unele rafinării mai noi din regiune.

Această realitate se traduce în costuri operaționale mai ridicate, ceea ce poate reduce competitivitatea produselor finite și implicit impactul asupra prețurilor la pompă.

„Noi nu discutăm doar strict de țiței sau discutăm strict de motorină. Noi discutăm și de disponibilitatea vaselor, discutăm de costul transportului, discutăm de costul asigurărilor, discutăm de disponibilitatea unor depozite, discutăm de anumite căi de navigare. Adică una este să ai toate riscurile reduse, să ai, practic, produsul finit undeva în apropierea ta și alta este să depinzi, să spunem, de un întreg lanț care nu este deloc sub controlul tău și care este foarte mult influențat de deciziile care se iau la nivel internațional. Partea grea, din punctul meu de vedere, va fi identificarea sursei efective de țiței și a modalității de a o transporta către România într-un flux continuu și direct proporțional cu ceea ce înseamnă funcționarea acestei rafinării. Trebuie să înțelegem că o rafinărie are un anumit flux, adică nu poți să o oprești în funcție de găsești sau nu găsești țițeiul la un moment dat. Are un anumit flux și, ca atare, trebuie asigurată această continuitate pe o perioadă de câteva luni de zile”.

În prezent, intervențiile statului au un efect mai rapid și mai vizibil asupra prețurilor decât redeschiderea unei rafinării. Măsuri precum reducerea accizelor, plafonarea adaosurilor comerciale sau schemele de sprijin pentru transportatori influențează direct costul carburanților.

Prin urmare, evoluția prețurilor în perioada următoare va depinde nu doar de Petrotel, ci și de deciziile fiscale și de reglementare adoptate de autorități.

Redeschiderea rafinăriei Petrotel reprezintă un pas important pentru piața energetică din România, dar nu este o soluție miraculoasă pentru reducerea prețurilor carburanților. Beneficiul principal constă în creșterea stabilității și a rezilienței pieței, nu în scăderi imediate și semnificative ale prețurilor.