Avertisment în UE privind criza din energie. Comisia Europeană a lansat miercuri un semnal de alarmă sever către statele membre, avertizând că persistența conflictului din Iran ar putea arunca piețele energetice într-un șoc prelungit al ofertei.

Această situație critică ar putea impune măsuri drastice de reducere forțată a consumului de combustibil la nivel continental.

Conform unor surse diplomatice citate de agenția Reuters, blocajul actual afectează rutele vitale de aprovizionare, punând presiune pe o economie globală deja fragilizată.

Principala îngrijorare a oficialilor de la Bruxelles vizează închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz, o arteră logistică prin care trece în mod obișnuit aproximativ 20% din volumul mondial de petrol și gaz natural lichefiat (GNL).

Deși Europa nu a raportat până în prezent penurii masive de aprovizionare, efectele se resimt deja prin creșterea accelerată a prețurilor la hidrocarburi. Mai mult, sectorul aviatic a semnalat deja că primele lipsuri de combustibil pentru aeronave ar putea deveni realitate în doar câteva săptămâni dacă fluxurile nu sunt restabilite.

În cadrul unei reuniuni cu ușile închise desfășurate miercuri, 15 aprilie 2026, reprezentanții Comisiei Europene le-au transmis ambasadorilor UE că analizează două traiectorii principale pentru evoluția evenimentelor.

Diplomații care au participat la discuții au explicat că primul scenariu, unul optimist, se bazează pe menținerea armistițiului dintre Statele Unite și Iran. În această variantă, ridicarea blocadei asupra strâmtorii ar permite refacerea fluxurilor de petrol și gaze în decurs de câteva luni, fapt ce ar conduce la o stabilizare a prețurilor pe piețele internaționale.

Totuși, chiar și în ipoteza unei detensionări rapide, Comisia a subliniat că piața globală de GNL va rămâne sub o tensiune considerabilă până în anul 2030. Această prognoză pesimistă este cauzată de avariile semnificative suferite de infrastructura energetică din Qatar.

În timp ce prețurile la motorină și combustibil de aviație ar putea înregistra scăderi spre sfârșitul verii în scenariul favorabil, infrastructura de gaze necesită o perioadă mult mai lungă de recuperare.

Al doilea scenariu, mult mai sumbru, prevede continuarea ostilităților, ceea ce ar genera creșteri extreme ale prețurilor cu un efect de domino asupra întregului lanț industrial de aprovizionare.

Comisia a avertizat că o întrerupere prelungită a livrărilor de petrol va forța așa-numita „distrugere a cererii”, un termen tehnic care ascunde realitatea dură a reducerii obligatorii a consumului pentru populație și industrie.

Într-o astfel de conjunctură, Europa s-ar putea confrunta cu imposibilitatea de a-și umple depozitele de gaze înainte de sezonul rece, riscând penurii locale severe.

În paralel cu avertismentele de la Bruxelles, directorul general al Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, a conturat un tablou sumbru al economiei mondiale. În cadrul unei conferințe care a avut loc tot astăzi, 15 aprilie 2026, șefa FMI a explicat că omenirea intră într-o fază a „crizelor suprapuse”, caracterizată prin datorii publice record și presiuni inflaționiste persistente.

Georgieva a subliniat că economia mondială traversează o perioadă fără precedent, care limitează drastic spațiul de manevră al guvernelor.

Această instabilitate are consecințe directe și asupra României. FMI a revizuit drastic prognoza de creștere economică pentru țara noastră în 2026, reducând-o la jumătate, până la valoarea de 0,7%.

Acest avertisment indică riscuri majore la adresa stabilității financiare și a nivelului de trai al cetățenilor.

Potrivit șefei FMI, datoria publică globală este pe o pantă ascendentă și ar putea depăși pragul istoric de 100% din PIB până în 2029, un nivel care nu a mai fost atins de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

Kristalina Georgieva a atras atenția asupra faptului că anumite intervenții guvernamentale pot fi contraproductive.

Aceasta a explicat că măsurile populare pe termen scurt, cum ar fi reducerile masive de taxe la carburanți sau limitarea exporturilor de energie, riscă în realitate să prelungească perioada de prețuri ridicate.

Ea a argumentat că astfel de acțiuni, deși sunt motivate de dorința de a proteja categoriile vulnerabile, nu fac decât să extindă durata suferinței economice provocate de inflația energetică.

„Astfel de acțiuni, chiar dacă sunt motivate de dorința de a proteja populația, nu vor face altceva decât să prelungească durerea provocată de prețurile ridicate”, a explicat Kristalina Georgieva.

FMI anticipează că prețurile ridicate la energie vor persista inclusiv în a doua jumătate a acestui deceniu. În acest context tensionat, instituția recomandă statelor să își adapteze rapid politicile fiscale și monetare la noile realități.

Kristalina Georgieva a insistat pe necesitatea consolidării rezervelor financiare, considerând că doar o disciplină bugetară riguroasă și o orientare către stabilitate pot oferi protecție în fața șocurilor geopolitice viitoare care par să devină noua normalitate economică.

„Vom continua să ne îndeplinim rolul de pompier pentru țările care au nevoie de ghidaj pentru a trece prin această perioadă dificilă”, a promis Kristalina Georgieva.