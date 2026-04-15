Cotațiile petrolului au înregistrat o nouă scădere, investitorii reacționând la perspectiva reluării dialogului diplomatic dintre SUA și Iran, potrivit Reuters.

Petrolul Brent a coborât la 94,27 dolari pe baril, în scădere cu 52 de cenți (0,55%), după un declin semnificativ de 4,6% în sesiunea precedentă.

În paralel, țițeiul american West Texas Intermediate (WTI) a pierdut 1,04 dolari, respectiv 1,1%, ajungând la 90,24 dolari pe baril, după o scădere abruptă de 7,9% cu o zi înainte.

Evoluția recentă a prețului petrolului

Indicator Valoare actuală Variație zilnică Variație anterioară Brent 94,27 $/baril -0,55% (-0,52$) -4,6% WTI 90,24 $/baril -1,1% (-1,04$) -7,9%

Președintele american Donald Trump a declarat marți că discuțiile pentru oprirea conflictului dintre SUA, Israel și Iran ar putea fi reluate în perioada imediat următoare.

Potrivit acestuia, negocierile ar urma să aibă loc în Pakistan, după eșecul rundelor de dialog din weekend, care au determinat Washingtonul să adopte măsuri dure, inclusiv blocada asupra porturilor iraniene.

Acest semnal a fost suficient pentru a reduce tensiunea din piață și a declanșa corecția prețurilor.

Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai importante puncte strategice pentru transportul global de energie:

aproximativ 20% din petrolul mondial tranzitează această rută

leagă producătorii din Orientul Mijlociu de piețele din Europa și Asia

este esențială pentru stabilitatea prețurilor globale

Importanța strategică a Strâmtorii Ormuz

Indicator Importanță Pondere petrol global ~20% Regiuni dependente Asia, Europa Situație actuală trafic limitat

În ciuda semnalelor de detensionare, fluxul de transport prin Strâmtoarea Ormuz nu a revenit la normal.

Circulația este încă redusă la o fracțiune din nivelul obișnuit, ceea ce menține presiunea asupra pieței.

Această situație explică de ce scăderea actuală a prețurilor este moderată și fragilă.

Evoluția recentă a petrolului arată clar că piața este influențată mai mult de așteptări decât de schimbări concrete în teren.

În prezent:

nu există un acord de pace

traficul prin Ormuz nu este complet reluat

tensiunile geopolitice persistă

Prin urmare, scăderea cotațiilor reflectă un optimism temporar.

Ce urmează pentru prețul petrolului

Scenariile posibile depind direct de evoluția negocierilor:

Dacă negocierile avansează:

prețurile pot coborî sub 90 dolari/baril

volatilitatea pieței se reduce

Dacă tensiunile reapar:

petrolul poate depăși rapid 100 dolari/baril

crește riscul de inflație globală

costurile cu energia se majorează inclusiv în Europa

Evoluția petrolului influențează direct:

prețul carburanților

costurile de transport

inflația

facturile la energie

Pentru România, orice creștere susținută a petrolului se traduce rapid în scumpiri la pompă și presiune asupra economiei.

Scăderea prețului petrolului oferă un moment de respiro, însă nu schimbă fundamental situația.

Piața rămâne extrem de sensibilă la evoluțiile geopolitice, iar Strâmtoarea Ormuz continuă să fie un punct critic pentru stabilitatea energetică globală.