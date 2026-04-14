Cotația petrolului Brent a scăzut cu 3,8%, ajungând la 95,54 dolari pe baril, în timp ce petrolul West Texas Intermediate a coborât cu 6,1%, până la 92,85 dolari pe baril.

Scăderea vine după ce, cu o zi înainte, prețurile au depășit pragul de 100 de dolari pe baril, pe fondul deciziei președintelui american Donald Trump de a institui o blocadă asupra porturilor iraniene, după eșecul negocierilor din weekend.

Ulterior, liderul american a declarat că Iranul ar fi contactat Washingtonul în vederea unui posibil acord, precizând că partea iraniană ar dori să ajungă la o înțelegere.

În același timp, au apărut informații potrivit cărora Iranul ar fi propus suspendarea îmbogățirii uraniului pentru o perioadă de până la cinci ani, însă Statele Unite ar fi insistat pentru o perioadă de 20 de ani, ceea ce a menținut blocajul negocierilor, transmite BBC.

Specialiștii din piață au explicat că scăderile recente sunt legate de semnele că ambele părți ar fi dispuse să continue negocierile. De asemenea, informațiile despre o posibilă a doua rundă de discuții au contribuit la calmarea piețelor.

„Vestea despre o posibilă a doua rundă de negocieri a contribuit la calmarea piețelor, alături de sugestia că Iranul nu va testa blocada impusă de SUA, optând în schimb să suspende livrările pentru a evita o confruntare militară”, a spus Lindsay James, strateg de investiții la Quilter.

În același timp, există indicii că Iranul ar evita o confruntare directă, alegând să reducă temporar livrările pentru a nu escalada situația militară. Au fost raportate și cazuri în care petroliere aflate sub sancțiuni ar fi traversat Strâmtoarea Ormuz, dar ulterior s-ar fi întors, ceea ce ar putea indica fie erori de localizare, fie presiuni suplimentare din partea armatei americane.

Analiștii consideră că declarațiile președintelui american au fost interpretate de piețe ca un posibil semnal de detensionare. În același timp, o parte din scăderea prețurilor este explicată și prin corecții tehnice, după creșterile rapide din ziua precedentă.

Chiar dacă prețurile au coborât sub 100 de dolari pe baril, acestea rămân mult peste nivelul de aproximativ 73 de dolari înregistrat înainte de izbucnirea conflictului din 28 februarie.

Agenția Internațională pentru Energie a avertizat că situația actuală nu reflectă pe deplin gravitatea perturbărilor din piață. Instituția a arătat că, în luna martie, aprovizionarea globală cu petrol a înregistrat cea mai mare întrerupere din istorie, scăzând cu 10,1 milioane de barili pe zi.

Reprezentanții agenției au explicat că efectele complete ale crizei vor deveni mai vizibile în luna aprilie, deoarece livrările realizate anterior conflictului nu mai compensează lipsa noilor încărcături.

„Aprilie ar putea fi chiar mai dificilă decât martie, deoarece în cursul lunii martie am primit deja transporturi încărcate cu mult înainte de declanșarea crizei … iar în aprilie nu se mai încarcă nimic”, a declarat Directorul executiv al Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol. „Cu cât perturbarea durează mai mult, cu atât problema devine mai gravă.”

În acest context, statele membre au decis deja eliberarea a 400 de milioane de barili din rezervele strategice, însă există posibilitatea unor noi intervenții dacă situația se va agrava.

„Patru sute de milioane de barili reprezintă doar 20% din resursele noastre”, a spus el. „Mai avem încă 80% în rezervă. Evaluăm decizia. Dacă și când vom considera că este momentul, suntem pregătiți să acționăm imediat.”

Strâmtoarea Ormuz este un punct esențial pentru transportul global de energie, prin care trece aproape o cincime din livrările de petrol și gaze la nivel mondial. Conflictul a afectat puternic această rută, iar Iranul a amenințat că va ataca navele care încearcă să o utilizeze.

În același timp, oficialii americani estimează că prețurile petrolului ar putea continua să crească în perioada următoare, dacă traficul maritim nu va reveni la normal. Secretarul american al Energiei a arătat că nivelurile ridicate ale prețurilor ar putea persista până când transportul prin strâmtoare va fi reluat în condiții normale.

„Vom vedea prețuri ridicate la energie – și poate chiar în creștere – până când vom avea un trafic semnificativ de nave prin Strâmtoarea Ormuz”, a declarat secretarul american Chris Wright. „Acela va fi, probabil, momentul în care prețul petrolului va atinge un vârf. Cel mai probabil în următoarele câteva săptămâni.”

Pe fondul acestor evoluții, companiile din sectorul energetic se așteaptă la rezultate mai bune, iar piețele financiare au reacționat pozitiv, cu creșteri pe bursele asiatice, în special în Japonia și Coreea de Sud.