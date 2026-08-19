Criza energetică lovește fabricile din România. Bogdan Ivan: „Primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja”

Bogdan Ivan lansează un avertisment privind situația industriei din România și susține că primele companii au început deja să primească notificări referitoare la limitarea consumului de energie electrică. Acesta afirmă că reducerea alimentării cu energie poate avea efecte directe asupra producției, contractelor și locurilor de muncă și îl acuză pe Ilie Bolojan că nu a reușit să prevină agravarea crizei energetice.

Bogdan Ivan susține că problemele din sistemul energetic încep să producă efecte concrete asupra industriei. Într-o postare publică, acesta afirmă că unele companii au primit deja notificări privind limitarea consumului de electricitate.

În opinia sa, situația este cu atât mai gravă cu cât fabricile se confruntă deja cu taxe ridicate, costuri mari de funcționare și incertitudine economică.

„Cel mai negru scenariu se întâmplă. Criza a ajuns la poarta fabricilor, și așa împovărate de taxe, se costuri uriașe și de incertitudine.

Primele notificări privind limitarea consumului de energie electrică au ajuns deja în industrie.

Este strigător la cer. Este un atentat la siguranța economică a României.”

Bogdan Ivan atrage atenția că funcționarea unei unități industriale nu poate fi întreruptă și reluată fără consecințe. Limitarea accesului la electricitate poate însemna oprirea liniilor de producție, întârzieri în respectarea contractelor și pierderi pentru companii.

Efectele s-ar putea transmite ulterior către angajați, în condițiile în care dificultățile financiare ale companiilor pot pune presiune asupra locurilor de muncă și salariilor.

„Domnule premier demis Ilie Bolojan, o fabrică nu se oprește ca un bec. Când îi tai energia, oprești producția, blochezi contracte, produci pierderi și pui presiune directă pe salariile oamenilor. În spatele fiecărei fabrici sunt familii, sunt oameni care muncesc, sunt copii care depind de venitul părinților lor.”

În mesajul său, Bogdan Ivan contestă asigurările potrivit cărora situația energetică ar fi sub control și susține că notificările primite de industrie arată contrariul.

„Ne-ați spus că totul este sub control. Astăzi vedem realitatea.”

Acesta critică o eventuală gestionare a dezechilibrelor din sistem prin reducerea consumului industrial. În opinia sa, o astfel de soluție transferă efectele crizei asupra companiilor care produc și susțin locuri de muncă.

„România încearcă să țină sistemul energetic în picioare cerând industriei să producă mai puțin. Asta nu este soluție. Asta înseamnă să împingi economia spre colaps și să pui pe umerii companiilor nota de plată pentru lipsa de decizie a unui guvern demis.”

O altă problemă invocată de Bogdan Ivan este lipsa predictibilității. Companiile industriale au nevoie de continuitate în alimentarea cu energie pentru a-și programa producția, a respecta contractele și a putea concura pe piețele externe.

În aceste condiții, perspectiva unor limitări ale consumului ar putea introduce o nouă sursă de incertitudine pentru mediul economic.

„Nu poți cere industriei să fie competitivă și, în același timp, să o ameninți că mâine s-ar putea să nu aibă energie. Nu poți vorbi despre stabilitate în timp ce fabricile primesc notificări de deconectare.”

Bogdan Ivan consideră că problema nu mai poate fi privită exclusiv din perspectiva funcționării sistemului energetic. Acesta avertizează că efectele pot ajunge la nivelul întregii economii dacă activitatea fabricilor este afectată.

În centrul preocupărilor se află continuitatea producției și situația angajaților din industrie, precum și capacitatea companiilor de a-și respecta obligațiile comerciale.