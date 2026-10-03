Un sat spectaculos din Grecia, la mare altitudine. În apropiere se află misteriosul „Lac al Dragonului”

Samarina este cunoscut drept cel mai înalt sat din Grecia și se numără printre localitățile aflate la cea mai mare altitudine din Balcani. Așezarea se găsește la aproximativ 1.450–1.600 de metri, pe versanții Muntelui Smolikas, parte a lanțului muntos Pindus.

Localitatea este situată în Macedonia de Vest, în apropierea granițelor dintre Epir și Tesalia, și aparține administrativ de municipalitatea Grevena. În apropierea vârfului Muntelui Smolikas, al doilea cel mai înalt munte din Grecia, se află „Lacul Dragonului”, cunoscut pentru peisajul său natural.

Zona este caracterizată de munți, lacuri și întinse păduri, care adăpostesc numeroase specii de plante și animale. Printre elementele faunei întâlnite în regiune se numără și caii sălbatici.

Altitudinea și poziționarea pe versanții Smolikasului contribuie la peisajul distinctiv al Samarinii. Localitatea este înconjurată de un relief montan care se întinde în regiunea Pindului. Condițiile naturale și izolarea geografică au contribuit la păstrarea aspectului tradițional al satului.

Samarina este una dintre localitățile situate la cea mai mare altitudine din Grecia, iar peisajul montan din jurul său este unul dintre elementele pentru care satul este cunoscut. În timpul verii, populația ajunge la aproximativ 5.000 de persoane. În restul anului, condițiile meteorologice dificile determină închiderea mai multor unități de cazare, doar câteva hoteluri rămânând deschise.

Chiar și în lunile de iarnă, zona continuă să atragă vizitatori interesați de peisajul montan și de împrejurimile naturale. Pădurile de pini se întind în jurul satului, iar în regiune există numeroase izvoare naturale. Aceste caracteristici ale zonei se adaugă imaginii tradiționale a localității.

Samarina este cunoscută și pentru clima sa, dar și pentru aspectul său pitoresc. Frumusețea locului i-a adus denumirea de „Samarina cea Bună”. Așezarea rămâne strâns legată de relieful montan în care este amplasată.

Privit de la distanță, satul se integrează în peisajul dominat de Muntele Smolikas. Vârfurile din jur pot rămâne acoperite de zăpadă până la sfârșitul lunii mai, oferind zonei un aspect specific localităților montane de mare altitudine. Casele și celelalte clădiri sunt amplasate la poalele muntelui, într-un decor dominat de păduri și culmi înalte.

Printre clădirile cunoscute din Samarina se află biserica Panagia, considerată cea mai mare bazilică din regiunea Pindului. Lăcașul de cult are o particularitate arhitecturală și naturală aparte. În interiorul sanctuarului se află un pin viu care crește direct prin acoperiș și ajunge în aer liber.

Samarina este, de asemenea, cunoscută drept unul dintre cele mai importante sate aromâne, sau valahe, din Pind. Comunitatea locală își păstrează tradițiile și moștenirea culturală. Vlahii vorbesc o limbă romanică și au o cultură și o istorie distincte.

Comunitățile de vlahi sunt răspândite în mai multe zone ale Balcanilor, iar Samarina reprezintă unul dintre locurile asociate cu această moștenire. Tradițiile locale sunt vizibile în viața comunității și în evenimentele organizate în sat. Identitatea culturală a localității rămâne legată de tradițiile transmise de generații.

Una dintre cele mai importante sărbători are loc pe 15 august, când Samarina marchează Adormirea Maicii Domnului. Cu această ocazie, locuitori ai satului stabiliți în diferite părți ale lumii revin la Samarina pentru a participa la festivități. Evenimentul aduce în localitate un număr mare de oameni, reuniți în jurul tradițiilor comunității.

În aceeași zi, mii de persoane se adună în piața principală a Bisericii Mari pentru „Marele Dans”. În limba greacă, acesta este cunoscut drept Tranós Chorós, iar în dialectul local poartă denumirea Corlu Mari. Dansul face parte din tradițiile păstrate de comunitatea din Samarina.

Participanții se țin de mâini și formează cercuri concentrice în piața bisericii. În timpul dansului sunt interpretate cântece tradiționale ale comunității. Evenimentul reunește astfel localnici și samarineni reveniți din diferite regiuni și țări.

Sărbătoarea din 15 august este legată atât de calendarul religios, cât și de tradițiile locale ale satului. Întoarcerea celor plecați din Samarina pentru această zi menține legătura dintre comunitatea originară și membrii săi stabiliți în alte locuri. Piața Bisericii Mari devine astfel locul principal al manifestărilor tradiționale.

Prin poziția sa pe versanții Muntelui Smolikas, peisajul montan, arhitectura locală și tradițiile aromâne, Samarina se remarcă între așezările din regiunea Pindului. Altitudinea ridicată, pădurile de pini, izvoarele și apropierea de „Lacul Dragonului” definesc în mare parte particularitățile geografice ale zonei. Totodată, biserica Panagia și festivitățile din 15 august fac parte dintre elementele asociate cu identitatea localității.