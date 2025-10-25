Akyaka (Muğla), Barbaros (Izmir), Anıtlı (Mardin) și Kale Üçağız (Antalya) au fost apreciate pentru integrarea armonioasă în natură, patrimoniul cultural bogat și eforturile de promovare a turismului responsabil. Situate printre munți, mări și peisaje pitorești ale Anatoliei, aceste sate au primit certificarea „Best Tourism Village” în cadrul unei ceremonii desfășurate la Huzhou, China.

Turcia mai fusese recunoscută în anii anteriori prin satele Taraklı (Sakarya), Mustafapaşa (Nevşehir), Birgi și Şirince (Izmir) și Ormana (Antalya). Cu cele patru noi includeri, numărul total al satelor turcești certificate de ONU ajunge la nouă, consolidând poziția Turciei ca destinație de top pentru turismul rural internațional.

Așezat la nord de Marmaris, în provincia Muğla, Akyaka este un orășel liniștit, înconjurat de munți împăduriți și ape turcoaz, străbătut de pârâul Azmak și presărat cu păduri de pini și eucalipți. Peisajul său spectaculos îl transformă într-o destinație ideală pentru activități în aer liber, precum windsurfing, kitesurfing, ciclism sau drumeții.

Satul atrage și prin casele tradiționale construite în stilul Ula, o combinație armonioasă între arhitectura otomană și cea egeeană. Vizitatorii pot descoperi vestigii ale civilizației cariene, se pot răsfăța cu preparate din pește proaspăt și meze – aperitive tradiționale turcești – și se pot bucura de un ritm de viață relaxat, departe de agitația urbană.

Akyaka este și parte a rețelei internaționale Cittaslow, care promovează orașele ce adoptă un stil de viață echilibrat și sustenabil, evidențiind angajamentul comunității față de durabilitate și calitatea vieții.

Situat la mică distanță de districtul Urla din Izmir, pe coasta egeeană, Barbaros este un sat pitoresc recunoscut pentru arhitectura sa vernaculară, cu case din piatră, și pentru atmosfera sa caldă și primitoare. Gastronomia locală, meșteșugurile tradiționale și producția artizanală contribuie la farmecul comunității.

Pe străduțele înguste, vizitatorii pot bate la porțile caselor marcate cu semnul „Çat Kapı” („Intră fără să bați”) și se pot bucura de preparate tradiționale preparate cu ulei de măsline, legume și ierburi locale, la prețuri accesibile. La doar 3 km de sat începe Ruta Viilor din Urla, unde se pot descoperi vinificatori artizanali de nouă generație și restaurante recomandate de Ghidul MICHELIN.

În plus, satul găzduiește anual, în primăvară, Festivalul Sperietoarelor (Oyuk Festivali), când străzile sunt decorate cu sperietori de ciori realizate manual, oferind vizitatorilor o experiență culturală și ludică unică.

Situat în districtul Midyat, provincia Mardin, Anıtlı este un colț de Turcia unde conviețuiesc comunități diverse: siriaci, musulmani, yazidi și creștini, creând un mozaic cultural și religios unic. Satul este renumit pentru mănăstirile fondate de primele comunități creștine, multe dintre ele încă active. Biserica Maicii Domnului găzduiește slujbe zilnice dimineața și seara, ceremonii speciale bilunare și ritualuri de Crăciun și Paște, transformând Anıtlı într-o destinație atractivă pentru turismul religios.

Turiștii pot explora și regiunea Tur Abdin, inclusă în 2021 pe Lista Tentativă a Patrimoniului Mondial UNESCO, participând la Festivalul Internațional de Cultură și Artă din Midyat. Experiența locală include degustarea preparatelor tradiționale, precum tocănița de năut negru, dulciuri din migdale sau vinuri siriene, dar și achiziționarea de suveniruri artizanale, de la șaluri la țesături. În plus, vizitatorii pot lua parte la activități rurale alături de localnici, precum mulsul oilor sau culesul fructelor, experimentând viața autentică a satului.

Situat în districtul Demre, provincia Antalya, Kale Üçağız este un sat de coastă liniștit, ascuns în inima Rivierei Turcești. Cunoscut și sub denumirea „Satul Castelului”, acesta combină numele antice Kale (Simena) și Üçağız (Teimiussa), oferind vizitatorilor o experiență autentică, departe de aglomerația turistică.

Satul este punctul de plecare ideal pentru celebrul traseu de drumeții Lycian Way (Drumul Lician), dar și pentru explorarea insulei Kekova și a orașului scufundat Simena, fie cu barca, fie cu caiacul, printre golfulețe ascunse și ruine antice. Istoria milenară a locului se simte la fiecare pas, completată de peisaje spectaculoase: dealuri cu măslini, case tradiționale din piatră împodobite cu bougainvillea și un port mic, plin de bărci de pescuit, care conferă satului o atmosferă calmă și autentică.