Casa zeilor din mitologia greacă ar putea deveni sit UNESCO. Muntele Olimp așteaptă decizia

Muntele Olimp, cel mai înalt vârf din Grecia și locul pe care mitologia îl descrie drept casa celor 12 zei olimpieni, ar putea fi inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO. Candidatura va fi analizată în cadrul reuniunii Comitetului Patrimoniului Mondial, care are loc la Busan, în Coreea de Sud, până pe 29 iulie.

Autoritățile elene speră ca Muntele Olimp să fie inclus pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO ca sit mixt, recunoscut atât pentru importanța sa culturală, cât și pentru patrimoniul natural.

Cu o altitudine de 2.918 metri și vârfuri acoperite de zăpadă o mare parte din an, Olimpul ocupă un loc central în mitologia Greciei antice. Potrivit legendelor, pe cel mai înalt dintre vârfurile sale se afla tronul lui Zeus, conducătorul zeilor olimpieni.

Primarul localității Dion-Olimp, Evagelos Geroliolios, a declarat că muntele reprezintă o parte importantă din identitatea comunității locale și reunește mitologia, istoria, biodiversitatea și peisajele spectaculoase într-un singur loc, transmite The Independent.

Muntele Olimp este unul dintre cele mai importante simboluri ale mitologiei grecești. Tradiția spune că aici Zeus și-a stabilit curtea după victoria împotriva titanilor, în războiul care i-a adus la conducerea lumii zeilor.

Importanța sa istorică este susținută și de descoperirile arheologice. Pe unul dintre vârfurile inferioare au fost găsite vestigiile unui sanctuar în aer liber, cele mai vechi obiecte datând din perioada elenistică.

Potrivit documentației depuse de Grecia la UNESCO, sanctuarul este considerat locul descris de istoricul și filosoful Plutarh, care menționa procesiuni organizate pe munte pentru sacrificii aduse lui Zeus.

Semnificația religioasă a muntelui a continuat și în perioada creștină. Pe vârful Profitis Ilias se află o capelă considerată cea mai înaltă biserică ortodoxă din lume, iar în Defileul Enipeas se găsesc ruinele unei mănăstiri ridicate în anul 1542 și Peștera Sfântului Dionisie, un loc de pelerinaj.

Pe lângă valoarea istorică și mitologică, Olimpul este recunoscut pentru bogăția florei și faunei, inclusiv pentru numeroase specii endemice.

Autoritățile locale consideră că tocmai această combinație dintre patrimoniul cultural, biodiversitate și frumusețea naturală justifică includerea muntelui în Patrimoniul Mondial UNESCO.

Grecia a început demersurile încă din 2014, când Muntele Olimp a fost înscris pe lista națională a siturilor propuse pentru nominalizare, primul pas obligatoriu în procesul de recunoaștere UNESCO.

Procedura de evaluare presupune analiza dosarului de către organisme consultative internaționale, înainte ca reprezentanții celor 21 de state membre ale Comitetului Patrimoniului Mondial să voteze asupra candidaturii.

Potrivit proiectului ordinii de zi a reuniunii de la Busan, există posibilitatea ca dosarul Greciei să fie retrimis autorităților elene pentru completări, ceea ce înseamnă că obținerea statutului de sit UNESCO nu este garantată în această etapă.

Localnicii consideră că includerea pe lista UNESCO ar aduce o recunoaștere internațională importantă și ar contribui la protejarea muntelui pe termen lung.

Totuși, ghizii montani atrag atenția că o astfel de decizie ar putea crește și mai mult numărul vizitatorilor, ceea ce ar pune presiune asupra ecosistemului.

În ultimii ani, autoritățile au analizat inclusiv posibilitatea introducerii unor taxe de acces și a unui sistem de înregistrare a turiștilor, în condițiile în care regulile privind camparea sau înotul în zone interzise sunt adesea ignorate.

Deși ascensiunea spre vârf nu necesită experiență tehnică de alpinism în toate traseele, ghizii avertizează că vremea schimbătoare și terenul accidentat fac din Muntele Olimp o destinație care trebuie abordată cu prudență. În ultimele luni, mai mulți turiști și-au pierdut viața în timpul ascensiunilor, ceea ce îi determină pe salvatori și pe ghizi să insiste asupra respectării măsurilor de siguranță.