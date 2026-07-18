HP, amendată cu peste 14 milioane de dolari pentru practici anticoncurențiale. Compania, acuzată în India de trucarea licitațiilor
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HP India și mai mulți parteneri ai companiei au fost sancționați cu amenzi totale de aproximativ 1,4 miliarde de rupii, echivalentul a circa 14,4 milioane de dolari, după ce autoritățile din India au concluzionat că au participat la practici anticoncurențiale în cadrul licitațiilor publice și pe piața cartușelor și tonerelor pentru imprimante.
Autoritatea pentru concurență acuză HP India că a coordonat ofertele depuse la licitațiile publice
Comisia pentru Concurență din India (CCI) a anunțat că investigația a arătat că HP India a colaborat cu mai mulți distribuitori pentru a coordona prețurile ofertelor depuse în cadrul contractelor publice privind furnizarea de calculatoare, precum și pentru vânzarea de cartușe de cerneală, toner și alte consumabile pentru imprimante.
Potrivit autorității, scopul acestor practici era creșterea șanselor ca unul dintre partenerii HP să câștige licitațiile, în detrimentul altor distribuitori și al producătorilor concurenți.
În urma investigației, HP India a primit o amendă de aproximativ 1,3 miliarde de rupii, echivalentul a circa 13,1 milioane de dolari, transmite Ars Technica.
Investigația arată că distribuitorii își coordonau ofertele și împărțeau contractele
În decizia publicată de autoritatea indiană se arată că unii distribuitori au solicitat sprijinul HP India pentru a-și crește șansele de câștig în licitațiile organizate de instituțiile publice.
Printre practicile identificate de autorități se numără limitarea participării distribuitorilor din alte regiuni, împărțirea contractelor între parteneri, emiterea selectivă a autorizațiilor de producător, corectarea ofertelor considerate prea mici și depunerea unor oferte de acoperire, menite să favorizeze un anumit participant.
Într-o investigație separată, CCI a analizat inclusiv conversații purtate pe WhatsApp și a concluzionat că HP India și 16 distribuitori de nivel secund au participat, în perioada 2017-2020, la o înțelegere care a inclus manipularea licitațiilor, fixarea prețurilor și împărțirea clienților.
Autoritatea susține că HP India a avut un rol central în această schemă.
Compania a mai fost sancționată pentru înțelegeri privind vânzarea cartușelor și tonerelor
Pe lângă amenda principală, Comisia pentru Concurență din India a aplicat HP India o sancțiune suplimentară de aproape 120 de milioane de rupii, aproximativ 1,2 milioane de dolari, pentru practici anticoncurențiale privind comercializarea cartușelor, tonerelor și altor consumabile pentru imprimante.
Totodată, alți 21 de distribuitori HP au fost amendați cu aproximativ 35,2 milioane de rupii, echivalentul a peste 365.000 de dolari.
HP susține că distribuitorii amenințau că vor trece la produse contrafăcute
În cadrul procedurii, HP India a argumentat că prețurile ridicate ale consumabilelor originale au determinat unii distribuitori să amenințe că vor comercializa produse contrafăcute, mai ieftine, pentru a putea concura pe piață.
Compania a susținut că a fost constrânsă din punct de vedere comercial să accepte anumite înțelegeri cu distribuitorii și a contestat caracterizarea făcută de autorități potrivit căreia ar fi avut rolul principal în organizarea practicilor anticoncurențiale.
Autoritățile au cerut încetarea practicilor anticoncurențiale
Pe lângă sancțiunile financiare, Comisia pentru Concurență din India a dispus ca HP India și partenerii implicați să înceteze practicile considerate anticoncurențiale.
De asemenea, compania și distribuitorii vizați trebuie să organizeze, în termen de 60 de zile, programe de instruire privind respectarea legislației în domeniul concurenței.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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