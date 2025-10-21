Potrivit Consiliului Concurenței, firmele Tredeco Holding SRL, Trecon Logistic SRL, Data Capture SRL și Geo Drumuri Banat SRL și-au coordonat ofertele la șapte licitații publice organizate de CNAIR prin direcțiile regionale de drumuri și poduri Brașov, București, Constanța și Timișoara.

Această practică a condus la restrângerea concurenței pe piața lucrărilor de întreținere curentă a rețelei naționale de drumuri și autostrăzi, afectând direct costurile și calitatea serviciilor publice.

„Practic, companiile au depus ofertele în urma unui schimb de informații sensibile din punct de vedere concurențial, strategia fiind de a-și împărți piața. Această strategie a condus la restricționarea concurenței pe piața lucrărilor de întreținere curentă a rețelei de drumuri naționale și autostrăzi”, se arată în comunicatul Consiliului Concurenței.

Valoarea totală a amenzilor aplicate celor patru firme este de 2.317.896,04 lei (aproximativ 466.000 de euro). Cea mai mare sancțiune a fost primită de Tredeco Holding SRL Arad, care trebuie să plătească 1.790.037,69 lei, urmată de Data Capture SRL Arad cu 229.624,31 lei, Trecon Logistic SRL Arad cu 187.718,84 lei, și Geo Drumuri Banat SRL Caraș-Severin, sancționată cu 110.515,20 lei.

Consiliul Concurenței a explicat că, potrivit legii, orice înțelegeri între companii care afectează concurența sunt interzise. Legea concurenţei interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurenţa pe piaţa românească, se precizează în comunicatul instituției.

Sancțiunile aplicate de Consiliul Concurenței sunt executorii, iar Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va pune în aplicare decizia, urmând să recupereze sumele datorate. Amenzile constituie venituri la bugetul de stat.

Autoritatea de concurență avertizează că trucarea licitațiilor publice rămâne una dintre cele mai grave forme de încălcare a legislației în domeniu, întrucât afectează direct modul în care sunt cheltuite fondurile publice și calitatea investițiilor finanțate de stat.