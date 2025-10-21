Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a semnat contractul pentru construcția Drumului Expres Oar – Satu Mare, proiect care va asigura, printre altele, legătura cu frontiera dintre România și Ungaria. Directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, a precizat că antreprenorul Construcții Erbașu va avea la dispoziție 720,48 milioane de lei (fără TVA) și 24 de luni pentru finalizarea lucrărilor, iar contractul de execuție, în sistem FIDIC Roșu, este finanțat prin Programul Transport 2021-2027.

Drumul Expres Oar – Satu Mare, denumit „Someș Expres”, va avea o lungime de 10,83 km și câte două benzi pe sens. Pe traseu vor fi construite două noduri rutiere, două parcări și un Centru de Întreținere și Control (CIC). Noul drum expres va porni din șoseaua de centură a municipiului Satu Mare și se va conecta, în zona localității de frontieră Oar, la drumul expres M49 din Ungaria.

La rândul său, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, a subliniat că semnarea acestui contract reprezintă un pas important pentru infrastructura rutieră din nord-vestul țării, asigurând o legătură rapidă și sigură între Satu Mare și rețeaua europeană de transport. El a menționat că Someș Expres va fi dotat cu un sistem ITS modern și va include facilități precum nodurile rutiere, parcările și CIC-ul.

Totodată, Ciprian Șerban a amintit că, în aceeași săptămână, a fost dat în circulație Lotul 2 Mizil – Pietroasele (28,35 km), parte a Autostrăzii Ploiești – Buzău, proiect realizat de Asocierea SC Coni SRL – Trace Group Hold PLC, cu o valoare de 1,249 miliarde lei (fără TVA) și finanțare prin PNRR.

El a precizat că, odată cu finalizarea Lotului 3 Pietroasele – Buzău, estimată pentru sfârșitul lunii noiembrie, vor fi disponibili 200 km de autostradă continuă între București și Focșani, iar până la sfârșitul anului, prin deschiderea celor 50 km între Focșani și Adjud, traficul pe autostrada modernă va putea fi realizat pe o distanță totală de 250 km.

Potrivit lui aceste realizări constituie pași concreți în modernizarea infrastructurii de transport și în creșterea conectivității regionale, contribuind la dezvoltarea economică durabilă a României.

