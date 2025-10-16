Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat o lege care sancționează coruperea funcționarilor publici străini în cadrul operațiunilor economice internaționale. El a precizat că noua lege aliniază România la standardele OCDE și contribuie la obiectivul strategic al țării de a adera la această organizație.

Potrivit președintelui, legea aduce mai multe noutăți: amenzi mai mari pentru persoanele fizice, cu valori cuprinse între 500 și 10.000 de lei pe zi, care se aplică distinct de pedeapsa cu închisoarea; posibilitatea confiscării bunurilor sau banilor obținuți indirect din fapte de corupție; sancționarea coruperii unui funcționar public străin chiar și atunci când acesta își folosește funcția în mod necorespunzător; și anchetarea obligatorie a dosarelor de acest tip de către procurorii DNA.

Conform spuselor sale, aderarea României la OCDE, preconizată pentru 2026, va atrage mai multe investiții străine, va reduce costurile de finanțare și va spori încrederea în economia românească.

Ministerul Justiției a inițiat un proiect de lege care modifică Legea nr. 319/2024, pentru a aplica Convenția internațională împotriva coruperii funcționarilor publici străini în operațiuni economice, adoptată la Paris în 1997.

Inițiatorii explică că corupția, în general, și în afacerile internaționale, creează mari probleme: afectează buna guvernare, încetinește dezvoltarea economică și face concurența neloială între țări. Pentru a combate eficient corupția în acest domeniu, nu sunt suficiente doar măsuri naționale; este nevoie și de cooperare între țări, monitorizare și instrumente eficiente pentru a pedepsi faptele ilegale.

Legea a fost aprobată de Camera Deputaților pe 8 octombrie, cu 268 de voturi „pentru” și 15 abțineri.