Ce este Super El Niño și cum va influența vremea din Europa. Prognozele pentru toamna și iarna 2026-2027
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Un Super El Niño prinde contur în Oceanul Pacific și ar putea deveni principalul factor care va influența vremea din Europa în sezonul rece 2026-2027. Cele mai recente modele meteorologice indică o toamnă mai caldă și mai ploioasă decât în mod normal, în timp ce iarna ar putea aduce furtuni mai frecvente și episoade de răcire în anumite regiuni.
Fenomenul ar putea deveni unul dintre cele mai puternice înregistrate vreodată
Fenomenul ENSO se află într-o fază caldă foarte puternică în Pacificul ecuatorial, unde temperaturile apei sunt deja cu 3-4 grade Celsius peste valorile normale în zonele estice ale oceanului, potrivit analizei publicate de severe-weather.eu.
Pentru ca un episod să fie clasificat drept Super El Niño, anomalia temperaturii trebuie să depășească 2 grade Celsius și să se mențină pe durata unui întreg sezon. Modelele meteorologice indică faptul că intensitatea fenomenului ar putea depăși 3 grade spre sfârșitul toamnei sau începutul iernii, ceea ce l-ar transforma într-unul dintre cele mai puternice episoade observate până în prezent.
Toamna ar putea aduce temperaturi peste normal și mai multe precipitații în Europa
Primele efecte ale fenomenului ar urma să fie resimțite încă din această toamnă.
Modelele meteorologice indică o probabilitate ridicată ca o mare parte a Europei să înregistreze temperaturi mai ridicate decât media perioadei și precipitații mai abundente.
Specialiștii explică acest scenariu prin faptul că masele de aer umed provenite din Oceanul Atlantic ar putea ajunge mai frecvent deasupra continentului european, favorizând un regim mai umed decât în mod obișnuit.
Iarna ar putea aduce furtuni mai dese în nord-vestul continentului
Pentru luna ianuarie, prognozele arată posibilitatea instalării unei zone de presiune scăzută în nord-vestul Europei.
Acest tipar meteorologic ar favoriza apariția unor furtuni mai frecvente, intensificări ale vântului și cantități de precipitații peste valorile normale în numeroase regiuni.
În același timp, aerul rece ar urma să rămână concentrat în nordul continentului, iar temperaturile din nord-vestul Europei s-ar menține, în general, în apropierea valorilor obișnuite pentru această perioadă.
Un Super El Niño poate influența și comportamentul vârtejului polar
Meteorologii atrag atenția că un El Niño foarte puternic crește probabilitatea producerii unor perturbări ale vârtejului polar în timpul iernii.
Vârtejul polar reprezintă o vastă zonă ciclonică situată deasupra emisferei nordice, iar slăbirea sa permite aerului foarte rece din regiunile polare să coboare mai ușor spre latitudinile medii.
Potrivit modelelor, o astfel de perturbare este mai probabilă în lunile decembrie și ianuarie.
Episoadele de frig rămân posibile, însă tendința generală indică o iarnă mai blândă
Deși o eventuală slăbire a vârtejului polar ar putea provoca episoade de vreme rece în anumite regiuni ale Europei, semnalul general transmis de modelele meteorologice rămâne unul favorabil unei ierni mai blânde la nivelul continentului.
Evoluția fenomenului Super El Niño va continua să fie monitorizată în lunile următoare, deoarece intensitatea sa poate influența circulația atmosferică și tiparele meteorologice la scară globală.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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