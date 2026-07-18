Ce este Super El Niño și cum va influența vremea din Europa. Prognozele pentru toamna și iarna 2026-2027

Un Super El Niño prinde contur în Oceanul Pacific și ar putea deveni principalul factor care va influența vremea din Europa în sezonul rece 2026-2027. Cele mai recente modele meteorologice indică o toamnă mai caldă și mai ploioasă decât în mod normal, în timp ce iarna ar putea aduce furtuni mai frecvente și episoade de răcire în anumite regiuni.

Fenomenul ENSO se află într-o fază caldă foarte puternică în Pacificul ecuatorial, unde temperaturile apei sunt deja cu 3-4 grade Celsius peste valorile normale în zonele estice ale oceanului, potrivit analizei publicate de severe-weather.eu.

Pentru ca un episod să fie clasificat drept Super El Niño, anomalia temperaturii trebuie să depășească 2 grade Celsius și să se mențină pe durata unui întreg sezon. Modelele meteorologice indică faptul că intensitatea fenomenului ar putea depăși 3 grade spre sfârșitul toamnei sau începutul iernii, ceea ce l-ar transforma într-unul dintre cele mai puternice episoade observate până în prezent.

Primele efecte ale fenomenului ar urma să fie resimțite încă din această toamnă.

Modelele meteorologice indică o probabilitate ridicată ca o mare parte a Europei să înregistreze temperaturi mai ridicate decât media perioadei și precipitații mai abundente.

Specialiștii explică acest scenariu prin faptul că masele de aer umed provenite din Oceanul Atlantic ar putea ajunge mai frecvent deasupra continentului european, favorizând un regim mai umed decât în mod obișnuit.

Pentru luna ianuarie, prognozele arată posibilitatea instalării unei zone de presiune scăzută în nord-vestul Europei.

Acest tipar meteorologic ar favoriza apariția unor furtuni mai frecvente, intensificări ale vântului și cantități de precipitații peste valorile normale în numeroase regiuni.

În același timp, aerul rece ar urma să rămână concentrat în nordul continentului, iar temperaturile din nord-vestul Europei s-ar menține, în general, în apropierea valorilor obișnuite pentru această perioadă.

Meteorologii atrag atenția că un El Niño foarte puternic crește probabilitatea producerii unor perturbări ale vârtejului polar în timpul iernii.

Vârtejul polar reprezintă o vastă zonă ciclonică situată deasupra emisferei nordice, iar slăbirea sa permite aerului foarte rece din regiunile polare să coboare mai ușor spre latitudinile medii.

Potrivit modelelor, o astfel de perturbare este mai probabilă în lunile decembrie și ianuarie.

Deși o eventuală slăbire a vârtejului polar ar putea provoca episoade de vreme rece în anumite regiuni ale Europei, semnalul general transmis de modelele meteorologice rămâne unul favorabil unei ierni mai blânde la nivelul continentului.

Evoluția fenomenului Super El Niño va continua să fie monitorizată în lunile următoare, deoarece intensitatea sa poate influența circulația atmosferică și tiparele meteorologice la scară globală.